Moerser Stadtteil: Drei Einbrüche in weniger als zwei Tagen

Moers. Die Polizei meldet drei Einbrüche in weniger als zwei Tagen in einem Moerser Stadtteil. Zur Beute ist nichts bekannt, Zeugen können sich melden.

Am Wochenende suchten Einbrecher einen Ortsteil von Moers heim. Die Täter verschafften sich laut Polizei Zugang zu einem Haus am Viertelsheideweg und zwei Mal zu Häusern an der Buchenstraße in Vennikel.

Am Viertelsheideweg drangen Unbekannte am Samstag innerhalb von zwei Stunden in eine Wohnung im Erdgeschoss ein und anschließend in eine separate Wohnung im Dachgeschoss. Sie öffneten sämtliche Schränke und Schubladen und durchwühlten die Sachen. Ob und was sie erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest.

Ebenfalls am Samstag drangen Einbrecher in eine Doppelhaushälfte an der Buchenstraße ein. Auch hier durchwühlten die Täter alles vom Erdgeschoss bis zum Dach. Von möglicher Beute ist derzeit nichts bekannt. Ein weiteres Haus an der Buchenstraße war bereits am Freitagabend betroffen. Doch beim Versuch, in das Haus einzudringen, ertönte gegen 19.30 Uhr eine Alarmanlage. Diese schreckte die Einbrecher offenbar ab. Polizeibeamte durchsuchten anschließend das Haus und leiteten eine Fahndung ein.

Bei allen Einbrüchen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und erbittet Zeugenhinweise unter der der Telefonnummer 02841 / 1710 bei der Polizeiwache Moers.

