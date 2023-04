Moerser Sportvereine: Grillerlaubnis im Park „befremdlich“

Moers. Zwei große Moerser Sportvereine greifen in die Debatte um das Grillen im Park ein: Sie kritisieren den Verzicht des Rates auf ein Verbot.

Der Grafschafter Spielverein (GSV) und der Moerser Turnverein (MTV) haben in die Debatte um das Grillen im Freizeitpark eingegriffen. In einem Brief an den Bürgermeister, den Verwaltungsvorstand und die Ratsfraktionen kritisieren die Vereinsvorsitzenden und deren Stellvertreter den Verzicht des Rates auf ein generelles Grillverbot und bezeichnen die Entscheidung als „sehr befremdlich, schade“ und als „nicht zu Ende gedacht“. Die Verlagerung des Grillproblems an den äußeren Rand des Freizeitparks sei eine „absolute Fehleinschätzung“, so MTV und GSV, deren Platzanlage sich am Freibad Solimare befindet.

Das Grillverbot einerseits im Bereich Krefelder Straße und die weitere Grillerlaubnis andererseits auf die ohnehin stark genutzte Wiese zwischen dem Hotel van der Valk, der BMX-Radstrecke und dem Solimare bedeute für diesen Bereich „mehr Personen, mehr Grillkohle, mehr Müll, mehr Geruchsbelästigung, mehr Autos, mehr Lärm, mehr Ärger“.

Massive Probleme sehen MTV und GSV auch für den Parkplatz, der bei Spielbetrieb bereits belegt sei. Nun werde der Druck auf den Parkplatz wohl noch höher, mutmaßen die Vereine und fragen, wie sich Verwaltung und Politik einen geregelten Ablauf in diesem Bereich vorstellen und wie sie wachsendem Unmut wegen Parkens auf nicht berechtigter Fläche, einem erhöhten Müllaufkommen und einem unbefugten Betreten der Sportanlage entgegentreten würden. Einen Sicherheitsdienst könnten sich GSV und MTV nicht leisten: „Von daher sind wir sehr gespannt, wie Verwaltung und Politik sich hier aufstellen und mögliche Dauereinsätze von Ordnungsamt und ggf. der Polizei ausführen werden!“, heißt es abschließend.

Die SPD-Fraktion kontert die Kritik und nennt den Beschluss zum Grillen in einer Pressemitteilung „goldrichtig“. Der Park sei ein „Bürgerpark“ und gehöre keinem Verein, keiner Firma und keinem Bürgermeister. Seine hauptsächliche Eigenschaft bestehe darin, „dass wir, die Bürger, unseren Park benutzen können. Zum Beispiel zum Grillen, Spielen, Spazieren“, schreibt die SPD. Wenn dadurch auch „gelegentlich Probleme mit Müllentsorgung oder Lärmschutz“ entstehen können, heißt es weiter, seien diese organisatorisch zu lösen.

Wozu betreibe die Stadt Marketing und Tourismuswerbung, wenn Angereisten schon im öffentlichen Park Argwohn entgegenschlägt, fragt die Fraktion. Wünschenswert sei eine noch intensivere Nutzung „unseres schönen, großen Parks“ auch für kulturelle Aktivitäten: Musik, Kleinkunst, Theatergruppen. Schon beim „Moers Festival“ und im „Moerser Sommer“ werde es dazu Gelegenheit geben. Die SPD stehe zu dem Beschluss, eine kontrollierte Grill-Möglichkeit auf öffentlichem Grund zu schaffen.

