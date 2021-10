Moerser Senior schreibt ein Buch über Umwelt-Opa Erasmus

Moers. Horst Pape hat ein Buch geschrieben. Eine Mischung aus Autobiografie, Familien- und Detektiv-Geschichte. Und es gibt Ideen fürs nächste Werk.

Wenn die heute erwachsenen Enkel fragen, wie langweilig und öde es doch in seiner Kindheit ohne TV und Computerspiele gewesen sein muss, kann der Opa nur lächeln. Für Horst Pape (85) war diese Frage jedoch zugleich der Anlass, sein drittes Buch zu schreiben. Titel: Umwelt-Opa Erasmus. Es sei eine Mischung aus Autobiografie, Familien- und Detektiv-Geschichte, bekundet der Autor. Und: „Es eignet sich hervorragend, um es an Jung und Alt in der Familie verschenken“, meint er.

Immer dann, wenn es um das eigene Erlebte geht, werden die Zeilen besonders fesselnd. In 31 Fragen der Enkel an den Opa offenbaren sich Episoden aus dem Lebenslauf des Autoren. Auch schreckliche Erlebnisse verarbeitet der in Schwafheim Lebende damit. Beispielsweise den schwersten Bombenangriff auf Dortmund, während dem er als Achtjähriger zusammen mit den Erwachsenen im Keller bangend saß. „Ich erinnere mich noch gut an das Weinen und Beten meiner Mutter“, sagt der Senior.

Das Buch erzählt auch vom Krieg

Auch die Flucht nach der Zwangsevakuierung gegen Ende des Krieges brachte einschneidende Erlebnisse. „Es ging von Schlesien Richtung Westen. Wir trennten uns vom großen Treck. Das bewahrte uns, wie sich herausstelle, vor dem todbringenden Bombenangriff auf Dresden“, sagt Pape. Auch Bilder vom Flüchtlingszug gruben sich tief in das Gedächtnis des damals Neunjährigen ein. „Es war bitterkalt, 20 Grad minus. Ich habe viele erfrorene Menschen am Wegrand gesehen.“

Dies und einiges mehr ist vor allem im ersten Teil des Buches zu lesen. „Es geht aber auch um Erasmus, den Opa, der sich nach Jahrzehnten der Ehe von seiner Frau trennt und ein abgeschiedenes, umweltfreundliches Leben beginnen will. Womit sich vor allem die Enkel nicht abfinden wollen. „Später entspinnt ich noch eine spannende Detektivgeschichte“, macht Pape neugierig.

Langeweile hatte der Moerser Autor nie

Zur Ausgangsfrage: „Nein, Langeweile haben wir Kinder nie gehabt. Bei schönem Wetter haben wir uns Hütten gebaut. Wir haben Fußball, Völkerball, Räuber und Gendarm oder Indianer gespielt“, erzählt Pape. „Wir haben geschickt mit Knickern geworfen oder beim Ballspiel gegen die Wand Kunststücke vollführt. Bei Regen wurde vorgelesen, Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt. Mit dem Trix-Baukasten habe ich Gebäude und Maschinen aus Metall gebaut und vieles andere“, zählt der Senior lächelnd auf. Das sei wunderbar gewesen.

Das Konzept für „Umwelt-Opa Erasmus“ hat Horst Pape selbst erstellt. Das Buch ist im Verlag Tredition aber auch über Amazon erhältlich. Es kostet 5 Euro als E-Book, 10 Euro als Paperback und 15 Euro gebunden. Als nächstes Projekt hat der Moerser einen Thriller ins Auge gefasst.