Moerser Schulprojekt wird vom Bundespräsident ausgezeichnet

Moers. Mit dem Projekt „Zeiten des Wiederaufbaus“ wird ein Moerser Gymnasium beim bundesweiten Geschichtswettbewerb als einer der besten Beiträge geehrt.

Unter den Preisträgern des bundesweiten Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten befindet sich auch das Gymnasium in den Filder Benden aus Moers.

Das Thema des Geschichtswettbewerbs wechselt jährlich und lautet in diesem Jahr „Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte“. Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland betreiben aufwendige Recherchen und Archivarbeiten und entwickeln Projekte, um verschiedene Lebensbereiche aus historischer Sicht darzustellen. Mithilfe von Tutoren arbeiteten die Kinder und Jugendlichen an Einzel- und Gruppenprojekten, die bis zum 28. Februar 2023 eingesandt sein mussten.

Über 5600 Schülerinnen und Schüler haben insgesamt 1651 Beiträge eingereicht. Mit 394 eingereichten Arbeiten hat Nordrhein-Westfalen die meisten Teilnahmen von allen Bundesländern in diesem Jahr. Für das Moerser Gymnasium in den Filder Benden hat sich die Jahrgangsstufe 9 mit den „Zeiten des Wiederaufbaus“ in ihrem Projekt beschäftigt und wurde für ihre Leistung ausgewählt.

250 Landessiege (je 500 Euro) und 250 Förderpreise (je 200 Euro) werden in diesem Jahr vergeben, zudem werden die erfolgreichsten Schulen und Gruppenbeiträge (ab 10 Personen) der Bundesländer geehrt. So auch die besten Projekte der NRW-Teilnehmer am 18. September im Haus der Geschichte in Bonn, bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 14. November im Schloss Bellevue die Bundessieger und -siegerinnen des Wettbewerbs ehrt.

