Moerser Schlosstheater inszeniert Kafka in einem Ladenlokal

Moers. Das Schlosstheater zieht zum Spielzeitauftakt erneut ins Wallzentrum. Das Bühnenbild für Kafkas „Der Process“ besteht aus jeder Menge Papier.

In der ehemaligen Fashion-Boutique im Wallzentrum sieht es derzeit aus wie in einem Archiv, das sich in Auflösung befindet: Mit über 250.000 Blatt Papier gestaltet Bühnenbildnerin Birgit Angele das Ladenlokal zur perfekten Bühne für die erste Inszenierung des Schlosstheaters in der neuen Spielzeit um: Am kommenden Mittwoch, 9. September feiert die Inszenierung von Franz Kafkas „Der Process“ in der Regie von Intendant Ulrich Greb im Wallzentrum Premiere.

Das Stück stand schon lange auf der Wunschliste

Eine Bühnenadaption des Kafka-Romans stand schon länger auf der Wunschliste des Intendanten. Der Roman erzählt die Geschichte von Josef K., der an seinem 30. Geburtstag verhaftet wird. Für den Protagonisten beginnt ein Ritt durch die Instanzen eines geheimen Gerichtes, das überall und nirgends zu sein scheint, aber immer heftiger in sein Leben eindringt. Ein Jahr lang versucht er vergeblich herauszufinden, warum er angeklagt wird, bis er ohne einen Urteilsspruch zu erhalten hingerichtet wird.

Für Intendant Greb und Dramaturgin Larissa Bischoff ist die Geschichte ungebrochen aktuell: „Jemand ist auf der Suche nach einer Gewissheit, stößt aber immer nur auf Gerüchte, auf verschiedene Halbwahrheiten“, konkretisiert Greb. Wie Josef K. seien auch wir mit einem System konfrontiert, dessen Funktionsweise wir nicht gänzlich durchdringen können, das jedoch zunehmend die Kontrolle über unser Leben übernimmt, heißt es in der Ankündigung der Inszenierung. Beim Wiederlesen des Textes sei ihm aber auch aufgefallen, wie komisch dieser eigentlich sei, sagt Greb. Auch Kafka selbst solle beim Lesen seines Romans laut gelacht haben.

Wie bereits in „Die Pest“ arbeitet das Ensemble erneut mit Puppenspieler Joost van den Branden zusammen, die Art des Puppenspiels wird aber eine andere sein. So werden aus der Papierwelt immer wieder Objekte emporsteigen, wachsen und verschwinden. Wer von wem gelenkt wird, bleibt im Dunkeln.

Das Thema Corona spielt bei der Umsetzung eine Rolle

Die Inszenierung sei keine über die Corona-Pandemie, auch wenn das Thema natürlich mitspiele – allein in der Umsetzung des Theaterstückes, sagen Intendant und Dramaturgin. Ein ganz neues Thema sei etwa gewesen, wie man in Corona-Zeiten Sexualität auf der Bühne darstelle, so Larissa Bischoff.

Generell hält sich das Schlosstheater an die aktuelle Schutzverordnung und geht sogar ein Stück weiter: Im Ladenlokal werden die Zuschauer auf Bänken rund um die Bühne Platz nehmen. „Eigentlich müssten wir keine Plätze frei lassen, wir machen das aber trotzdem“, kündigt Greb an. So werden jeweils 35 Zuschauer pro Aufführung zugelassen, ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Die Schauspieler tragen Face-Shields und benutzen Mikroports.

„Der Process“ feiert wegen der begrenzten Teilnehmerzahl gleich zwei Mal Premiere: Am 9. September (ausverkauft) und am 11. September, jeweils um 19.30 Uhr. Die nächsten Vorstellungen: 15., 16. und 27. September. Eintritt: 19,50 Euro, ermäßigt 7 Euro. Karten: 02841/8834110 oder info@schlosstheater-moers.de

Als Foyer dient das Café Z im Wallzentrum, hier befindet sich zu den Aufführungen auch die Kasse. Von dort aus geht es zum Spielort. Spielen wird das komplette Ensemble mit Patrick Dollas, Matthias Heße, Emily Klinge, Roman Mucha und Elisa Reining. Das Stück dauert etwa eine Stunde und fünfzig Minuten.