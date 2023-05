Moerser Rocknacht 2.0: Infos über Termin, Bands und Preise

Moers. Die nächste Auflage der Moerser Rocknacht 2.0 am Enni Sportpark Rheinkamp steht bevor. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Angebot für Biker.

Am 19. August 2023 verwandelt sich die Wiese hinter dem Enni Sportpark Rheinkamp wieder in „Den Treffpunkt“ für alle Liebhaber rockiger Musik und satter Gitarrenklänge. Die Rocknacht 2.0 steht an. „Zu zahlreichen Rockklassikern darf an diesem Abend ab 17 Uhr unter freiem Himmel getanzt und gefeiert werden“, kündigt das MoersMarketing an.

Zuständig für das Programm sind die Gastro- und Eventprofis Michael Zajuntz und Dirk Aberfeld. Sie haben wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, heißt es von der MoersMarketing. Mit dabei sind in diesem Jahr Lewinsky, Luke Vito sowie Fake. Mitreißende Akustik- und bekannte Coversongs geballt mit jeder Menge Leidenschaft, sollen jeden tanzbegeisterten Musikfan in Bewegung setzen.

Deswegen kommen auch Biker zur Rocknacht

Wie in den vergangenen Jahren werden die Veranstalter auch 2023 wieder von der Volksbank am Niederrhein eG unterstützt. Der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Niederrhein, Guido Lohmann, der die Veranstaltung seit den ersten Stunden unterstützt, freut sich auf ein tolles Open-Air-Konzerterlebnis. „Wir laden die Menschen der Region ein, bei guter Livemusik einen tollen Abend in Moers zu verbringen“, erklärt Lohmann.

Mehr aus Moers und Umgebung? Gibt es hier.

Um die Veranstaltung zu erweitern, haben sich die beiden Veranstalter in diesem Jahr etwas Besonderes ausgedacht und in Zusammenarbeit mit Bastian Glacer vom „Kids Ride“ und Peter Clasani von „US Biker meets Niederrhein“ den „Biker Day Niederrhein“ erschaffen.

Lesen Sie auch: Beachparty Kamp-Lintfort – Line-Up steht – Wo es die Tickets gibt

Der „Biker Day Niederrhein“ bietet ein Erlebnis für die ganze Familie und findet am 19. August ab 10 Uhr vor dem Enni Sportpark statt. „Die Veranstaltung verbindet unser Bikertreffen, die Ausfahrt zu Gunsten von Klartext für Kinder e.V. sowie viele weitere Attraktionen“, freuen sich Glacer und Clasani, die seit vielen Jahren fester Bestandteil der Moerser Bikerszene sind.

Blick nach Neukirchen-Vluyn: KuCa-Chef Michael Erb gibt die Leitung ab

Abgerundet werden beide Veranstaltungen durch ein reichhaltiges Getränke- und Speisenangebot. „Wir sind sehr froh, mit der König Pilsener Brauerei und Autohaus Rheims wieder tolle Sponsoren mit dabei zu haben“, freuen sich die Veranstalter.

>> Hier gibt es die Karten für die Moerser Rocknacht <<

Der Vorverkauf für die Rocknacht Moers 2.0 ist angelaufen. In der Bürger- und Touristeninformation, Kirchstraße 27 a/b, sowie in der Hauptstelle der Volksbank Niederrhein an der Mühlenstraße sind die Tickets für 18 Euro zu haben. Alle Biker, die an der Ausfahrt teilnehmen, erhalten vor der Abfahrt bei Zahlung von 3 Euro ein Eventbändchen. Mit dem Bändchen reduziert sich der Eintritt für „Die Rocknacht Moers 2.0“ auf 5 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland