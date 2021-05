Moerser Restaurants: Ab sofort Einlass mit der Immuny-App

Moers. Mehrere Restaurants der Moerser Altstadt setzen für ihre Außengastronomie ab sofort die Immuny-App ein. Drei Testzentren ziehen mit.

Seit Sonntag dürfen die Wirte im Kreis Wesel ihre Terrassen wieder öffnen. Für den einfacheren Zugang setzen jetzt mehrere Wirte in der Moerser Altstadt die kostenlose Immuny-App ein. Testzentren erweitern ihre Öffnungszeiten.

Denn Voraussetzung für den Besuch auch der Außengastronomie ist ein Nachweis über einen negativen Antigentest, eine seit mehr als 14 Tagen abgeschlossene,vollständige Impfung oder der Nachweis über eine durchgemachte Corona-Infektion. All dies kann in der Immuny-App auf dem eigenen Smartphone gebündelt werden, um dauerhaft den Nachweis digital mit sich zu führen, so Simon Krivec, Inhaber der Adler-Apotheke, in einer Pressemitteilung. Es sei die einfachste, effektivste und beste Möglichkeit für Gastronomie, Handel und Dienstleitungen, um alle gesetzlich geforderten Aufgaben zu erledigen: Identifikation, Testnachweis, Kontaktnachweis und einfachste Handhabung, erklärt der Moerser IT-Dienstleister HMM, der die App Immuny entwickelt hat.

In den nächsten Tagen sollen weitere Wirte angesprochen werden

Mehrere Gastronomen der Altstadt haben sich darauf verständigt, diesen Mehrwert zu nutzen und damit den Verwaltungs- und Bürokratieaufwand so gering wie möglich zu halten. „Das ist für uns absolut praktisch und funktioniert wirklich superschnell. Zudem verringert es unseren Aufwand bei der Kontrolle und gleichzeitig die Wartezeit für die Kunden. Wir nutzen die App mittlerweile auch für alle unsere Mitarbeiter“, sagt Hassan Issa vom Restaurant Scoozie am Altmarkt. Boris Cerovic vom Restaurant Dubrovnik ergänzt: „In den nächsten Tagen werden wir versuchen, mit allen Gastronomen ins Gespräch zu kommen, damit die App flächendeckend in der Stadt eingesetzt werden kann. Nur ein gemeinsamer Weg ist für uns alle gut.“

Die Adler Apotheke unterstützt das Modellprojekt mit verlängerten Öffnungszeiten und der Einbindung ihrer Testzentren in das Immuny-Netz. „Unser Testergebnis kann direkt in die App des Kunden übermittelt werden. Wir möchten dabei die Gastronomie vor Ort unterstützen. Schließlich ist es das gemeinsame Miteinander, was uns eint“, sagt Simon Krivec. So habe man an den Pfingsttagen eine Anlaufstelle in der Altstadt, um sich vor ihrem Restaurantbesuch testen zu lassen. „Dies ist mit Termin, aber jederzeit auch spontan möglich,“ versichert der Apotheker.

Drei Testzentren auch an den Pfingstfeiertagen geöffnet

Das Testzentrum in der Passage des Ärztehauses „Medizin Moers“ zwischen Neumarkt und Kirchstraße wird dafür auch an den Pfingsttagen seine Öffnungszeiten ausweiten: Freitag bis Sonntag von 8 bis 21 Uhr, Pfingstmontag von 8 bis 20 Uhr.

Bisherige Teilnehmer in Moers: Café Mondrian, Kastell 1A; Café Extrablatt, Altmarkt 1; Casa Leonardo, Kastell 17; Restaurant Dubrovnik, Kirchstraße 2; Scoozie Moers, Altmarkt .

Teilnehmende Testzentren: Ärztehaus Medizin Moers, Neumarkt 15 / Kirchstraße; Casino der Sparkasse, Ostring 6; Omnitest Drive-In-Corona-Testzentrum, Carl-Zeiss-Straße 9 (Moers-Genend).

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland