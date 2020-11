Moers. Im Rat in Moers gibt es ein gravierendes Problem bei der Besetzung von Gremien. Mit Blick auf eine Partei überrascht das Ergebnis.

Nach der Kommunalwahl hat der neue Rat der Stadt Moers seine Arbeit aufgenommen. Zu Beginn einer Wahlperiode werden in einer Sitzung viele ehrenamtliche Ämter und Sitze vergeben. In Moers verlief das diesmal nicht ohne Probleme, mit Blick auf eine Partei überrascht das Ergebnis.

Am Dienstag hatte sich der Rat schnell auf eine Besetzung für die Ausschussvorsitzenden geeinigt. So leitet zum Beispiel Christopher Schmidtke für die Grünen künftig den wichtigen Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt, Gudrun Tersteegen (Grüne) den Kulturausschuss. Die SPD leitet die Ausschüsse für Schule (Martina Barwitzki-Graeber) und Soziales (Jan Dieren), die CDU den für Sport (Petra Kiehn) und den Feuerwehr-Ausschuss (Heinz-Gerd Hackstein). Karin Pohl (Die Linke) ist Vorsitzende im Ausschuss für Personal und Digitalisierung.

Die Sache mit den Listenverbindungen

Schwieriger wurde es, als die Sitze in Gremien mit städtischer Beteiligung vergeben wurden. Das sind zum Beispiel der Enni-Verwaltungsrat oder die Aufsichtsräte der Moers Kultur GmbH, des Schlosstheaters oder des Stadtmarketings.

Hier gab es, wie schon bei den Ausschüssen, Listenverbindungen zwischen einzelnen Parteien und Wählergemeinschaften. In der Sitzung fiel jedoch auf, dass kleinen Fraktionen trotz ihrer angekündigten Listenverbindungen (Offene Bürgerliste Moers und Die Linke sowie Die Grafschafter und Die Partei) in einigen Gremien keinen Sitz gehabt hätten. Der Grund: SPD und Grüne waren ebenfalls eine Listenverbindung eingegangen, so dass für die kleinen Fraktionen keine Sitze übrig geblieben wären.

Teilnehmer spricht von einem „Kommunikationsproblem“

Die Liste zwischen SPD und Grünen sei nicht bekannt gemacht worden, bemängelten Vertreter der kleinen Fraktionen – und forderten ihre Sitze ein. Ein Teilnehmer sprach nach der Sitzung von einem „Kommunikations- und Verständnisproblem“, das erst nach zähen Gesprächen gelöst werden konnte.

Durch die für diese Sitzung gebildeten Listenverbindungen bekommt die Alternative für Deutschland (AfD) nur einen Gremien-Sitz, und zwar im Sparkassen-Zweckverband. In mehreren anderen Gremien, in denen der Fraktion ein Sitz auf Grund ihres Wahlergebnisses zugestanden hätte, ist sie nicht vertreten – wegen der Listenverbindungen der anderen Fraktionen.