Moerser Raserprozess: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Der Hauptangeklagte war an einer Kreuzung in Moers mit dem Kleinwagen einer unbeteiligten 43-Jährigen zusammengestoßen. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild)

Kleve/Moers. Am Landgericht Kleve wird ein neues Urteil gegen den Hauptangeklagten im Moerser Raserprozess erwartet. Staatsanwalt fordert lebenslange Haft.

Nach einem tödlichen Autorennen in Moers im April 2019 will das Landgericht Kleve am Montag (7. Juni) ein neues Urteil gegen den Hauptangeklagten sprechen. Das Gericht hatte den 24-Jährigen 2020 bereits wegen Mordes in Tateinheit mit einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof jedoch im Frühjahr aufgehoben. Am Nachmittag sprach der Staatsanwalt sein Plädoyer.

Der zur Tatzeit 22 Jahre alte Hauptangeklagte war laut Gericht am Ostermontagabend mit einem 600 PS starken Auto mit bis zu 167 Kilometern pro Stunde durch ein Tempo-50-Wohngebiet in Moers gerast. Als eine unbeteiligte Frau mit ihrem Kleinwagen aus einer Seitenstraße kam, konnte der Mann nicht mehr bremsen und rammte den Wagen der Frau heftig.

Raserunfall Moers: 43-Jährige starb an Hirnschäden durch Aufprall

Die 43 Jahre alte Frau war laut Gericht an den Hirnschäden als Folge des Aufpralls gestorben. Der Angeklagte habe sich am Unfallort nicht um die Schwerstverletzte gekümmert, sondern sei geflohen.

Staatsanwalt Thorsten Althoff forderte in seinem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. „Wer in einem Wohngebiet mit 167 km/h auf der Gegenfahrbahn fährt, der nimmt das in Kauf.“ Die Kriterien für einen „bedingten Vorsatz“ seien erfüllt.

Rechtsanwalt Christian Stieg, der die Hinterbliebenen des 43 Jahre alten Unfallopfers vertritt, fordert ebenfalls eine Verurteilung wegen Mordes. Der 612 PS starke Mercedes S 63 AMG sei ein „gemeingefährliches Mittel“ in den Händen eines Menschen, der in vier Anläufen nicht einmal die theoretische Fahrprüfung geschafft habe.

Zweiter Angeklagter muss fast vier Jahre ins Gefängnis

Der BGH hatte bei seiner Begründung im März 2020 auf eine Aussage des Angeklagten verwiesen, dass er auf einer gut einsehbaren Vorfahrtsstraße unterwegs gewesen sei und deshalb darauf vertraut habe, dass es zu keinem Unfall kommen werde. Diese Aussage habe das Gericht bei seinen Überlegungen zu einem bedingten Tatvorsatz nicht ausreichend gewürdigt.

Der zweite Angeklagte und Kontrahent des aus dem Kosovo stammenden Hauptangeklagten hatte drei Jahre und neun Monate Haft bekommen. Diese Strafe war beim BGH bestätigt worden. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland