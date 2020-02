Moerser Raserprozess: Das Protokoll eines tödlichen Rennens

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Moers, bei dem im April 2019 die unbeteiligte Sema S. getötet wurde, geht am Mittwoch der Prozess gegen zwei junge Männer in den zweiten Verhandlungstag. Die beiden 22-Jährigen aus Duisburg haben sich laut Anklage im vergangenen April mit ihren über 500 PS starken Autos ein Rennen geliefert. Videos und Chatprotokolle, die im Gerichtssaal gezeigt und verlesen wurden, offenbaren die fatale Entwicklung bis zu dem tödlichen Unfall am Ostermontag.

Das erste Video, vermutlich am Tag vor der Tat aufgenommen, hat der Fahrer des Range Rover aufgenommen. Er hält das Handy in der Hand und filmt einige Sekunden die Straße vor ihm und den Tacho – er ist mit Tempo 245 auf einer deutschen Autobahn unterwegs. Das Filmchen wird von Jauchzen begleitet.

Am Tattag um 12:19 Uhr sendet I., der Fahrer des Range Rover, eine Mitteilung an eine Bekannte: „Gleich AMG vs Range Rover“ – die Ankündigung des Rennens. Gegen 21:30 Uhr wird I. im Wagen des Range Rover gefilmt. Das Auto steht auf einem Parkplatz, er sitzt am Steuer und lässt den Motor aufheulen. Wieder sind jauchzende Laute des Entzückens zu hören.

Bruder meldet den Unfallwagen als gestohlen

Um 21:50 Uhr wird aus dem Range Rover heraus der andere an dem Rennen beteiligte Wagen, ein Mercedes AMG, gefilmt. „Was geht ab, K.?“, ist aus dem Range Rover zu hören. K. ist der Fahrer des Unfallwagens. Um 21:52 Uhr stößt K. auf der Bismarckstraße in Moers mit dem Kleinwagen von Sema S. zusammen.

Um 21:58 Uhr meldet der Bruder von K. bei der Polizei den Mercedes AMG als gestohlen. Zwischen 21:20 Uhr und 21:30 Uhr sei das Auto entwendet worden. So berichtet es ein Polizeibeamter als Zeuge – offenbar der Versuch, das Geschehen zu verschleiern.

Beifahrerin will nichts von einem Rennen mitbekommen haben

Am Mittwochvormittag hatte bereits die Ex-Verlobte des Fußballprofis, dem der weiße Range Rover (das zweite an dem Rennen beteiligte Fahrzeug) gehört, ausgesagt. Sie war Beifahrerin – und will von einem Rennen nichts mitbekommen haben. Man sei wegen einer medizinischen Versorgung in Moers auf dem Weg von einem Krankenhaus zum anderen gewesen, als es plötzlich zu dem „Vorfall“ gekommen sei.

„Das sind Lügengeschichten“, herrscht der Vorsitzende Richter die Zeugin an. Den 500 PS starken Mercedes AMG, der mit dem Kleinwagen zusammenstieß, will sie nur als „dunkles Auto“ wahrgenommen haben, das plötzlich aufgetaucht sei. Dagegen hielt der Anwalt der Nebenkläger der Zeugin vor, dass es ein Video wenige Minuten vor dem Unfall gebe, in dem aus dem Range Rover zum Mercedes gerufen worden sei: „Was geht ab, K.?“

K. ist der Fahrer des Unfallwagens. Die beiden Fahrer müssen sich wegen Mordes vor dem Landgericht Kleve verantworten. Die Fahrerin des Kleinwagens (43) starb drei Tage nach dem Unfall.