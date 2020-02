Moerser Raserprozess: Angeklagter entschuldigt sich für Tat

Der Hauptangeklagte im so genannten Moerser Raserprozess hat sich zum Auftakt des Verfahrens vor dem Klever Landgericht bei der Familie der getöteten Sema S. entschuldigt. Der 22-jährige Mann aus Duisburg soll sich im April 2019 in Moers mit einem ebenfalls 22-Jährigen ein Rennen geliefert haben, laut Anklage kollidierte der Mercedes-Fahrer dabei mit dem Wagen der 43-Jährigen Moerserin. Sema S. verstarb wenige Tage später im Krankenhaus.

In einer von seinem Rechtsanwalt, Thilo Pforte aus München, verlesenen Erklärung äußerte der 22-jährige Fahrer des mehr als 500 PS-starken Mercedes sein „tiefes Bedauern“ über die Tat und darüber, dass sein „verantwortungsloses Verhalten und eine sinnlose Wettfahrt“ den Tod eines Menschen verursacht hätten. Heute sei er sich seiner Verantwortung dafür bewusst. Der 22-Jährige ist von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt.

Am Tattag habe er der „Motorkraft des Mercedes“ und seiner Fahrkunst vertraut und das Risiko ausgeblendet, dass etwas passieren könnte, ebenso sei er davon ausgegangen, dass sein Vater es nicht merken würde, dass er sich „den Wagen genommen“ hatte. Er sei sich heute bewusst, dass seine Tat nicht zu entschuldigen sei und er sich rücksichtslos verhalten habe.

Raserprozess: Angeklagte lassen ihre Anwälte sprechen

Auch der zweite Angeklagte, der einen Range Rover mit ebenfalls mehr als 500 PS gefahren hatte, äußerte sich nicht selbst. Sein Anwalt, Mario Prigge, sagte in einer kurzen Erklärung, sein Mandant räume ein, dass er der Fahrer des Range Rover gewesen sei und dass es sich um eine Wettfahrt gehandelt habe. Zu einem späteren Zeitpunkt soll eine längere Erklärung folgen.

Der Fall hatte bundesweit für Fassungslosigkeit gesorgt: Bei dem mutmaßlichen Autorennen in Moers wurde eine unbeteiligte Frau tödlich verletzt. Eine Woche lang fahndete die Polizei nach dem verdächtigen Unfallfahrer wegen Mordes - bis er sich schließlich der Polizei stellte. Der Hauptangeklagte soll keinen Führerschein gehabt haben. Der Range-Rover-Fahrer ist wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge angeklagt.

Moers: Mercedes-Fahrer war mit 167 km/h unterwegs

Der wegen Mordes angeklagte 22-Jährige soll seinen Mercedes-AMG auf 167 Kilometer in der Stunde und damit auf über das Dreifache der zulässigen Höchstgeschwindigkeit beschleunigt haben. In einem Kreuzungsbereich raste er laut Anklage in das Auto der 43-Jährigen.

Die laut Staatsanwaltschaft nicht angeschnallte Sema S. aus Moers-Meerbeck wurde aus dem Wagen geschleudert. Sie starb drei Tage später an ihren Verletzungen. Der Ehemann des Unfallopfers, die Tochter und der Sohn sind nach Angaben des Gerichts Nebenkläger in dem Verfahren.

Die Wucht des Aufpralls soll so hoch gewesen sein, dass ein Reserverad aus dem Wagen der Frau herausgeschleudert und erst in über 100 Metern Entfernung durch ein Garagentor gebremst wurde. Eine Frau soll nur deshalb nicht getroffen worden sein, weil sie sich gerade zufällig zu ihrem Hund herunterbeugte. (dpa)