Die Polizei in Moers musste in der Nacht zu Samstag zu einem renitenten Randalierer ausrücken.

Polizei Moerser randaliert in Imbiss „Novo´s“ und greift Polizei an

Moers. Ein Mann aus Moers hat die Scheibe eines Restaurants eingeschlagen und das Innere verwüstet. Für den Randalierer endete die Nacht im Krankenhaus.

Ein Imbissrestaurant in Moers wurde in der Nacht zu Samstag von einem Randalierer heimgesucht. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel noch am Wochenende mitteilte, soll ein 31 Jahre alter Moerser gegen 4.45 Uhr zunächst die Scheibe des Lokals auf der Homberger Straße eingeschlagen haben. Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich dabei um das Restaurant „Novo´s“. Anschließend zerstörte der Mann nach Angaben der Polizei Teile der Inneneinrichtung.

Dabei zog sich der Mann eine Verletzung am Bein zu, die behandelt später werden musste. Als die Polizeibeamten an dem Schnellimbiss eintrafen und den Mann in Gewahrsam nehmen wollten, soll dieser Widerstand geleistet haben. Der Randalierer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo seine Wunde am Bein stationär behandelt wurde. Die beteiligten Polizeibeamten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

