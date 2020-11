Moerser Polizei sucht nach Unfall flüchtigen Mountainbiker

Moers. Ein Mountainbike-Fahrer hat einen Mercedes beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Radfahrer kennen.

Ein Mountainbike-Fahrer hat am Mittwoch in Moers ein Auto beschädigt und danach die Flucht ergriffen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Fahrradfahrer war auf den Mercedes aufgefahren, als dieser um 14.30 Uhr vom Länglingsweg nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Die Polizei Moers sucht nun den Fahrer des schwarzen Mountainbikes, das rote Schrift oder Bauteile aufweist. Der Radler ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hat blonde kinnlange Haare und ein Piercing in der Unterlippe.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mountainbike-Fahrer kennen, sich unter 02841 / 171-0 zu melden.