Moerser Politik stimmt Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte zu

Moers. Warum die Politik einstimmig dem Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte für 450 Menschen in Moers zustimmt. Ein Standort steht bereits fest.

Die Stadt wird sobald wie möglich weitere Unterkünfte für Flüchtlinge in Moers bauen. Dies hat der Sozialausschuss des Rates beschlossen. Er folgte damit einstimmig einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung.

Demnach sollen, wie berichtet, im Gewerbegebiet Genend zwei dreigeschossige Gebäude in Modulbauweise auf einem Grundstück entstehen, das als „nicht marktfähig“ gilt und für das auch auch keine Kaufanfragen vorliegen. Das Gebäudemanagement der Stadt wird zudem beauftragt, weitere Standorte für zwei Gebäude gleicher Größe ausfindig zu machen. Insgesamt sollen Kapazitäten für bis zu 450 Menschen geschaffen werden.

Die Verwaltung nannte für ihren Vorstoß mehrere Gründe. Von den 1400 Plätzen in städtischen Unterkünften sind 1120 belegt, doch die Zahl der Flüchtlinge, die nach Moers kommen, wächst. Dabei sei insbesondere die Lage in der Ukraine ungewiss, die zu weiteren Kriegsflüchtlingen führen könne, so die Verwaltung. Im Übrigen folgten die Ausschussmitglieder der Argumentation der Verwaltung, wonach die Unterbringung von Flüchtlingen in zwei Sporthallen keine Dauerlösung sein könne, und zwar sowohl mit Blick auf die Flüchtlinge als auch auf den beeinträchtigten Schul- und Vereinssport. (wit)

