Moerser Nils (31) bei „First Dates“: „No-Go“ irritiert Luisa

Moers. Der Moerser Nils war in der TV-Show „First Dates“ zu sehen. Doch das Treffen lief anders als erwartet. Womit er Kandidatin Luisa abschreckte.

„Ich heiße Nils. Ich bin ein spontaner Typ, geh gerne Sport machen, treffe mich gerne mit Leuten und ernähre mich gerne gesund.“ So stellte sich der 31-jährige Altenpfleger Nils aus Moers in der TV-Show „First Dates“ auf VOXam Dienstag, 10. Oktober 2023, vor. Bereits in den ersten Minuten des Treffens wird deutlich: Er scheint Date-Partnerin Luisa optisch zu gefallen. Schließlich erfüllt er zwei von drei ihrer Kriterien, die sie an das Aussehen eines potenziellen Partners hat: Braune Haare und ein Dreitagebart. Während sie sich wünscht, dass ihr Date-Partner ein blau-kariertes Hemd trägt, hat Nils sich für das Treffen für ein weißes T-Shirt entschieden. Das scheint die 27-jährige Essenerin aber nicht zu stören, sie stellt fest: „Er sieht erstaunlich gut aus.“

Auch beim Hinsetzen an den Tisch kann Nils punkten. Er rückt ihren Stuhl zurecht: „Das hat noch nie jemand für mich gemacht“, sagt Luisa. Bei geschmorten Kalbsbäckchen und gebackenem Fetakäse plaudern die beiden locker über Freizeitaktivitäten, Urlaube und vergangene Beziehungen. Seit vier Monaten ist Nils erst Single. „Und dann bist du jetzt schon darüber hinweg?“, fragt Date-Partnerin Luisa überrascht. Klar, lautet die Antwort des Moersers. Er versteht jedoch die Skepsis seiner Date-Partnerin: „Das würde keine Frau gut aufnehmen.“

Kein zweites Date für Moerser Nils und Essenerin Luisa

Was Nils nicht gut aufnimmt, ist die Gegebenheit, dass Luisa einen besten Freund hat, ein „No-Go“ für ihn: „Finde ich mega schwierig.“ Am Ende des Dates ist dies auch der ausschlaggebende Punkt für Luisa, dass sie sich gegen ein zweites Date mit dem Moerser entscheidet: „Ich kann auf vieles in meinem Leben verzichten, aber nicht auf meinen besten Freund.“ Außerdem resümiert die Essenerin: „Ich habe viel gefragt, was ihm wichtig ist. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss kämpfen, um die Kommunikation aufrecht zu erhalten, ist mir das dann doch ein bisschen zu anstrengend.“ Der Moerser selbst hätte gerne ein zweites Date gehabt, erklärt am Ende aber auch: „Meine Performance war in Ordnung. Geht aber besser.“

