Moerser Nachwuchsschauspieler begeistern das Publikum

Als die Zuschauer am Freitagabend das Schlosstheater betreten, liegen einige Kinder auf dem Boden von Nebel umhüllt. Eine Schlacht liegt hinter ihnen: der Kampf gegen die Dunkelheit. Angeführt von Johann, der eigentlich Johanna heißt, greift das Theaterstück „Komm her Bursche“, des Youngsters Club vom Moerser Schlosstheater, die Geschlechterrollen im Mittelalter auf. Johanna lebt in einer Welt, in der es vorbestimmt ist, dass Mädchen im Kloster zur Heilerin ausgebildet werden und Jungs in die Ritterschule gehen.

Sie und ihr Bruder Karl haben aber andere Pläne: sie widersetzen sich den Vorurteilen und Karl geht ins Kloster, Johanna hingegen zur Ritterschule. Um nicht aufzufallen, ändert Johanna ihren Namen kurzerhand in Johann. Doch vor ihr liegt nicht nur das Risiko, von den anderen Burschen enttarnt zu werden, sondern auch die Gefahr, die sich aus dem Norden immer mehr in Richtung der Ritterschule bewegt.

Es ist die zweite Eigenproduktion des Youngsters Clubs

Die elf Nachwuchsschauspieler, im Alter zwischen elf und fünfzehn Jahren, haben das Stück zusammen mit dem Intendanten Robert Hüttinger erarbeitet. „Wir haben überlegt, welches Thema wir nehmen und vor allem die Gruppendynamik hat uns besonders interessiert. Zum Beispiel, warum es Streit gibt. Und dann kam es schnell zum Thema Mädchen und Jungs“, erzählt Robert Hüttinger. „Dann hieß es auch schnell: Wir Mädchen können auch was Jungs können und umgekehrt. Und irgendwann kamen wir dann drauf - früher war alles anders. Im Mittelalter hatten Mädchen keine Rechte und dann haben wir gesagt, wieso nicht das Mittelalter nehmen?“

Es war sowohl das zweite Stück des Youngsters Club, als auch die zweite Eigenproduktion. Mit dem Ergebnis ist der Projektleiter sehr zufrieden: „Die haben Wahnsinniges geleistet. Das ist natürlich ein wahnsinniger Akt, ein Stück über das Mittelalter – eine Zeit, in der man nicht wohnt – zu spielen und auf der anderen Seite auch ein Stück, was eine leicht mittelalterliche Sprache hat, zu bewerkstelligen. Also ich finde, die haben das großartig gemacht.“

Für das dritte Stück sei noch nicht klar, ob es wieder ein selbst erarbeitetes Stück wird, oder eine Inszenierung aus einem bereits vorhandenen, sagt Robert Hüttinger. Klar ist jedoch, dass das dritte Theaterstück des Youngstarclubs Anfang der nächsten Spielzeit, gegen Ende 2020, Premiere feiert.