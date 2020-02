Moerser Musikschule räumt bei Jugend musiziert ab

Erwartungsvoll blicken die Kinder und Jugendlichen im Kammermusiksaal des Martinstifts Georg Kresimon an. Die Listen mit den Ergebnissen des Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ hängen aus und der Leiter der Moerser Musikschule möchte den Kindern und Jugendlichen zu ihrem Engagement und Erfolg gratulieren.

„Da lob ich mir ein Stack Musik von Hand gemacht, noch von einem richt’gen Menschen mit dem Kopf erdacht,“ zitiert er Reinhard Mey.

Es geht ihm um Gefühl in der Musik. „Wen lässt Musik kalt?“, fragt Kresimon. Ein Junge hebt spaßeshalber die Hand und alle Anwesenden lachen. Denn dass viel Energie und Gefühl in den Wettbewerb gesteckt wurden, kann man an den Erfolgen der Kinder sehen.

„Wenn ihr Emotionen weitergebt, wie bei dem Wettbewerb in Krefeld, dann seid ihr echte Künstler. Und das habe ich bei euch gesehen,“ schließt Georg Kresimon seine Rede.

Lilli (14) ist durch ein Schulprojekt zur Musik gekommen

Beim Regionalwettbewerb haben am 1. Februar 35 Schülerinnen und Schüler der Moerser Musikschule teilgenommen. Je nach Altersklasse hatten sie sechs bis 20 Minuten Zeit, die Fachjury und das Publikum von ihrem Können zu überzeugen und sich für den Landeswettbewerb vom 20.-24. März in Essen zu qualifizieren.

Lilli hat es geschafft. Durch das Schulprojekt „Jedem Kind ein Instrument“ ist sie in der zweiten Klasse an die Flöte und dann an die Querflöte gekommen. Als Teil eines Holzbläserquartetts hat die 14-jährige dieses Jahr den Landeswettbewerb erreicht.

Vor dem Wettbewerb wird häufiger geprobt

Normalerweise geht sie einmal die Woche zum Musikunterricht, aber in den Monaten vor dem Wettbewerb übte sie bis zu drei Mal in der Woche. Immerhin müssen die Stücke auch mit den anderen Flötistinnen abgestimmt sein.

Trotzdem füllt sie ihre Woche noch mit Leichtathletik und engagiert sich bei der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) „Meine Woche ist zwar voll, aber sobald ich weniger mache, langweile ich mich“, sagt Lilli.

Lampenfieber ist auch für die erprobten Jungmusizierenden normal

Der gleichen Meinung ist auch der zwölfjährige Jonas. Er hat es mit gleich zwei Instrumenten in die nächste Runde geschafft. In Essen wird er versuchen, die Jury am Klavier und am Schlagzeug zu begeistern. Dafür geht der zwölfjährige drei bis vier Mal die Woche in die Moerser Musikschule. „Ich spiele beide Instrumente total gerne, aber wenn ich mich irgendwann entscheiden müsste, dann fürs Schlagzeug.“ Schon zum vierten Mal steht er für Jugend musiziert auf der Bühne, doch ein bisschen Lampenfieber hat er jedes Mal.

Einen Tipp für alle aufgeregte Musizierende haben beide. „Bevor man auf die Bühne geht, tief durchatmen und dann alles andere ausblenden“, sagt Lilli. „Und wenn die Hände nass sind, einfach schnell an der Hose abwischen.“ ergänzt Jonas lachend.