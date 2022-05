Moerser Kulturrucksack hat 13 kreative Angebote im Gepäck

Moers. Das Angebot reicht von Beatboxen über Graffiti-Kunst bis zum Tanzworkshop. Zum zehnjährigen Bestehen ist ein Fest auf dem Schlossplatz geplant.

„Wir befinden uns mit dem Kulturrucksack bereits im zehnten Jahr und sind seit Gründung des Angebots dabei“, freut sich der Moerser Kulturdezernent und Erste Beigeordnete Wolfgang Thoenes. Kinder und Jugendliche von zehn bis 14 Jahren sollen bei dem Angebot zur kulturellen Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen niederschwelligen Zugang zu Kunst und Kultur erhalten.

In diesem Jahr ist die Landesförderung auf 26.982 Euro aufgestockt worden. „Das bietet mehr Möglichkeiten und mehr Programm“, erläutert Eva Marxen, Leiterin des Kulturbüros. Die Kinder und Jugendlichen können die 13 unterschiedlichen Angebote kostenlos nutzen. Laut Mitteilung der Stadt ist der Höhepunkt des Kulturrucksackjahres das Geburtstagsfest zum zehnjährigen Bestehen am 22. Mai unter dem Motto „MOVE meets 10 Jahre Kulturrucksack NRW in Moers“ auf dem Moerser Schlossplatz.

Diese zwei Angebote laufen bereits

Bereits begonnen haben „Beatboxen kennt keine Grenzen“ von Carlos Howard in der ReKi sowie das Trommeln- und Akrobatik-Projekt „Gemeinsam sind wir stark“ des Tänzers und Percussionisten Famous Awuko Doé an der Offenen Einrichtung für Kinder Römerstraße. Dieser bietet auch im „Asbär“ einen Percussion-Rap-Workshop in der ersten Woche der Herbstferien an. Anfang Mai startet das über ein halbes Jahr angelegte Tanzprojekt von Cristian Rey Delagado „Ich will tanzen“ im Jugendzentrum Zoff.

Jugendliche in Repelen realisieren seit einigen Tagen mit dem bildenden Künstler Stefan Becker-Schmitz ein großes Graffito auf dem Gelände der Offenen Einrichtung für Kinder ReKi.

Die von Rüdiger Eichholtz und dem Moerser Schmied Dietrich Weber mit den Teilnehmenden zu entwickelnden „Klangobjekte 22“ beschallen von Ende April bis Ende Mai den Moerser Stadtteil Meerbeck. Etwa im gleichen Zeitraum gestalten Jugendliche unter der Leitung von Rüdiger Eichholtz selbstgebaute Möbel. Der Tanzworkshop „Feel the Beat“ von Andrea Hedding im Bollwerk 107 findet in der ersten Woche der Sommerferien statt.

Auf dem Programm stehen die Stile Musical, Contemporary, K-Pop und Dancehall. Aus einem früheren Workshop hat sich auch eine feste Tanzgruppe gebildet. „Das ist ein Phänomen des Kulturrucksacks: Die Projekte sind nachhaltig“, so Katja Roters.

Infos und Anmeldungen zu allen Kulturrucksack-Projekten gibt es auf der Internetseite der Stadt Moers: www.moers.de/de/kultur/kulturrucksack-nrw.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland