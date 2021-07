Moerser Krankenhaus St. Josef unterstützt Pro Humanität

Moers. Das Moerser Krankenhaus St. Josef hat der Aktion Pro Humanität mehrere Sets mit dringend benötigten Oberschenkelnägeln zur Verfügung gestellt.

Das St. Josef-Hospital unterstützt die Aktion Pro Humanität (APH). Pflegedirektor Thomas Weyers und OP-Leiterin Katrin Kollenbach übergaben jetzt mehrere Sets mit Oberschenkelnägeln in verschiedenen Längen, die in dem Moerser Krankenhaus aufgrund eines Herstellerwechsel nicht mehr verwendet werden können, an die Vorstandsvorsitzende der Stiftung APH, Dr. Elke Kleuren-Schryvers.

Die gemeinnützige Stiftung APH betreibt medizinische und soziale Hilfsprojekte in den ärmsten Ländern der Welt. Sie engagiert sich seit mehr als 20 Jahren, besonders in den afrikanischen Staaten Benin und Niger.

So entstand im Herbst 1995 nach nur einem Jahr Bauzeit eine Krankenstation in der Kommune Gohomey, deren Einzugsgebiet etwa 800.000 Menschen umfasst. Die Krankenstation stellt die medizinische Basisversorgung von ungefähr 20.000 Menschen in dieser ländlichen Kommune sicher. 2015 wurde ein OP-Container errichtet, in dem unterschiedliche Operationen durchgeführt werden können. Deutsche Ärzte bilden afrikanische Ärzte aus, so dass der ständige Operationsbetrieb sichergestellt werden kann, erklärt APH. Seit Errichtung des OP-Containers können werdende Mütter auch per Kaiserschnitt versorgt werden, was die Kindersterblichkeit deutlich gesenkt habe.

Die ehrenamtliche Arbeit in dem afrikanischen Land ist auf Spenden angewiesen. Besonders schlecht sei die Versorgung alter Knochenbrüche, die mangels medizinischen Materials zum Teil mit Pappkartons und Bananenblättern geschient würden, so APH. Das führe dazu, dass Brüche schlecht und schief verheilen und die Betroffenen unter großen Schmerzen und starken Einschränkungen leiden. Man benötige dringend Instrumente, um hier zu helfen.

„Wir freuen uns, dass wir die Stiftung hier unterstützen können, damit den Menschen in Benin geholfen werden kann“, erklärte Thomas Weyers. Die APH-Vorsitzende Kleuren-Schryvers wurde begleitet von Dirk Henricy, der nicht nur die Spendenaktion in die Wege geleitet hat, sondern auch selbst seit vielen Jahren ehrenamtlich im Benin hilft.

