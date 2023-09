Volksfest Moerser Kirmes: So weit kommen Besucher mit 30 Euro

Moers. Noch bis 5. September läuft die Moerser Kirmes. Wie weit kommt eine Person hier mit 30 Euro? So teuer sind Bratwurst, Bier und Co.

Auf dem Riesenrad den Blick über Moers schweifen lassen, eine Runde Achterbahn fahren oder gemütlich ein Glas Bier trinken und dazu eine Bratwurst essen: Noch bis Dienstag, 5. September 2023, können Besucherinnen und Besucher der Moerser Kirmes wieder Volksfeststimmung genießen. Die Redaktion hat den Test gemacht: Wie weit kommt eine Person mit 30 Euro? Und: Sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen?

Wer nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Christoph Fleischhauer den offiziellen Beginn der Kirmes mit einem kühlen Bier feiern will, zahlt für ein 0,25 Liter Glas Pils 3 Euro. Den gleichen Preis zahlen Besucher auch für 0,25 Liter Pepsi oder Wasser. „Wir haben die Preise bereits vor anderthalb Jahren erhöht“, erklärt Silvano Scotto, Mitarbeiter am Bierstand gegenüber des Riesenrads. Damals kostete das Bier noch 2,50 Euro.

Ein Glas Bier am Stand gegenüber des Riesenrads kostet 3 Euro. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Moerser Kirmes: Für eine Bratwurst im Brötchen zahlen Besucher 4,50 Euro

Für den Kirmesklassiker, die Bratwurst im Brötchen, zahlen Gäste in diesem Jahr ebenfalls denselben Preis wie noch 2022. 4,50 Euro kostet der beliebte Snack auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Angestiegen ist dahingegen der Preis für Schaschlik mit Pommes und Mayo. Im vergangenen Jahr kostete die Portion noch 10 Euro, in diesem Jahr zahlen Besucher 10,50 Euro. Ein weiteres traditionelles Kirmesessen ist der Backfisch mit Brötchen. Den gibt es übrigens am Königlichen Hof für 7 Euro.

Ein echter Kirmesklassiker: Die Bratwurst im Brötchen gibt es auf dem Friedrich-Ebert-Platz für 4,50 Euro. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Rummelfreunde, die lieber vegetarisch Essen wollen, erhalten Champignons mit Knobi- oder Kräutercreme für 6 Euro. Zum Nachtisch warten verschiedenste Crêpes-Variationen auf die Kirmesbesucher: Einen Crêpe mit Schokocreme gibt es für 5 Euro. Wer Erdbeeren und Vanillesoße als Topping wählt, zahlt 6 Euro. Auch die Preise des gängigen Kirmes-Nachtisches sind in den vergangenen fünf Jahren nicht gestiegen, teilt der Inhaber des Crêpes-Standes auf dem Friedrich-Ebert-Platz auf Nachfrage mit.

Der Crêpe ist ein klassischer Nachtisch bei Kirmes-Besuchern. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Gebrannte Mandeln gibt es für 4 Euro auf der Moerser Kirmes

Um einen Euro billiger als ein Crêpe mit Schokocreme sind gebrannte Mandeln zum Nachtisch. 100 Gramm kosten 4 Euro. Um 50 Cent teurer im Vergleich zur Moerser Kirmes 2022 sind die Paradiesäpfel in diesem Jahr. Dies liege an der großen Größe der Äpfel im Jahr 2023, erklärt die Stand-Betreiberin auf Nachfrage. Während sie im vergangenen Jahr noch 2 Euro gekostet haben, zahlen Kunden nun 2,50 Euro.

Zu den 185 Ständen, die an dem Kirmeswochenende die Moerser Innenstadt bespielen, zählen natürlich auch zahlreiche Fahrgeschäfte. Neben dem Riesenrad, für das erwachsene Besucher 6 Euro und Kinder bis 10 Jahre 4 Euro zahlen, steht noch ein weiterer Kirmesklassiker auf dem Moerser Volksfest: Autoscooter. Eine Fahrt kostet 4 Euro, acht Chips erhalten Besucher übrigens für 20 Euro. Ebenfalls beliebt auf der Moerser Kirmes ist „Heidi“. Eine Fahrt auf der Groß-Achterbahn kostet 6 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder.

Eine Fahrt mit dem Autoscooter auf der Moerser Kirmes kostet 4 Euro. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wer Bier, Bratwurst, Champignons, Crêpes mit Erdbeeren gegessen und getrunken hat sowie eine Runde als Erwachsener mit dem Riesenrad und dem Autoscooter gefahren ist, landet am Ende des Tages bei 29,50 Euro für einen Kirmesbesuch auf dem Moerser Rummel.

