Moerser Kirmes: Die Tops und Flops – Besucher ziehen Fazit

Moers. Mehr als 500.000 Menschen haben die Moerser Kirmes 2023 besucht – mit gemischten Erfahrungen. Dieses Fazit ziehen Kirmesgäste und Veranstalter.

Das traditionelle Feuerwerk lockt am Dienstagabend noch einmal viele Besucherinnen und Besucher zur Kirmes in Moers, die mit der beliebten Raketenshow am Nachthimmel zu Ende geht. Schon vor dem Abschluss hat das beliebte Volksfest für Diskussionen unter den Kirmesgästen gesorgt. Wir haben unsere Leserinnen und Leser im Internet gefragt, was ihnen gefallen hat und wo es noch Luft nach oben für die nächste Moerser Kirmes gibt – und einige konträre Antworten erhalten.

Viele Moerserinnen und Moerser freuen sich etwa über die gut besuchte Innenstadt an den fünf Kirmestagen von Freitag bis Dienstag. „Es ist schön, dass die Kirmes wieder im alten Format stattfindet. Die Stadt ist voll, also ist doch alles gut“, meint etwa Stefanie Schwenke. Verbesserungsbedarf sieht die Moerserin in der Taktung des Busfahrplans am Abend nach dem bunten Kirmestreiben. Kritik gibt es auch von Kirmesbesucher Christian Hein, der sich weniger Leerflächen auf dem Friedrich-Ebert-Platz gewünscht hatte. Das Fahrgeschäft „Heidi the Coaster“, in diesem Jahr erstmals zu Gast in der Grafenstadt, sorgte eben dort allerdings für Begeisterung bei dem Moerser, der sich bereits auf die nächste Kirmes freut: „Die Achterbahn ist ein klasse Highlight für die Moerser Kirmes.“

Moerser Kirmes 2023: Besucher loben Angebot und stärkere Polizeipräsenz

Insgesamt zeigt sich ein großer Teil der Kirmesbesucherinnen und -besucher zufrieden mit der Vielfalt des Angebots, das die 185 Stände durch die gesamte Moerser Innenstadt bereithielten. „Es ist für alle Altersgruppen etwas dabei“, resümiert Achim Krenn. Lediglich auf Verkaufsstände mit „Basarcharakter“ sowie auf einige der Automatenstände hätte der Kirmesgast verzichten können.

Im vergangenen Jahr hatten Ausschreitungen von gewaltbereiten Jugendlichen auf die Wahrnehmung der Veranstaltung abgefärbt. In diesem Jahr hat die verstärkte Polizeipräsenz (wir berichteten) auch im Empfinden der Moerserinnen und Moerser Wirkung gezeigt: „Ganz großer Dank an die Polizei und Security für ihre Präsenz, da fühlt man sich wohler“, lautet etwa der Kommentar eines Facebook-Nutzers.

Kritik an Kirmes in Moers: Gäste sehen Luft nach oben bei Preisen und Barrierefreiheit

Als größtes Ärgernis empfanden die Kirmesbesucherinnen und -besucher in diesem Jahr hingegen die Preisgestaltung der Fahrgeschäfte. „Zu teuer für mich“, sagt etwa Markus Jung und verweist auf die Belastung durch die gestiegenen Strompreise. Kirmesbesucher Jochen Lobnig argumentiert ähnlich: „Die guten ’alten’ Zeiten, in denen noch jedes Fahrgeschäft besucht wurde, sind wohl vorbei. Die Inflation spürt man deutlich im Geldbeutel und macht auch bei den Schaustellern nicht halt.“

Ein völlig anderes Problem hat hingegen Heinz-Jürgen Schua: Er würde gern vollumfänglich an der Kirmes teilhaben, kommt mit seinem Rollstuhl allerdings erst gar nicht an mehrere Fahrgeschäfte heran, wie er im Gespräch mit der NRZ schildert. „Die Kirmes ist nicht behindertengerecht, für mich gibt es keine Chance, mir etwas zu trinken zu kaufen“, sagt der 69-jährige Moerser. Als er einen jungen Mann bat, ihm für fünf Euro ein Radler vom Bierstand mitzubringen, habe er weder den Mann, noch sein Geld wiedergesehen. „Ich fühle mich auf der Moerser Kirmes diskriminiert“, sagt Schua und wünscht sich von den Schaustellern mehr Barrierefreiheit etwa durch rollstuhlgerechte Rampen.

Veranstalter zieht positives Fazit – Termin für Moerser Kirmes 2024 steht schon fest

Diesen Aspekt möchte Alicia Weidenfeld, Projektmanagerin beim Veranstalter Moers Marketing, als Vermerk an die Betriebe weitergeben. Insgesamt zieht Weidenfeld ein positives Fazit zur Moerser Kirmes 2023, an deren Organisation sie erstmals maßgeblich beteiligt war: „Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung, das deckt sich auch mit dem Feedback der Schaustellerinnen und Schausteller.“

Nach dem in der Regel besucherstarken Abschlussfeuerwerk am Dienstag rechnet die Organisatorin damit, dass die Prognose von 500.000 Besucherinnen und Besuchern „auf jeden Fall erfüllt“, wenn nicht sogar noch übertroffen wurde. Logisch also, dass die Moerser Kirmes auch im Spätsommer 2024 wieder „viele glückliche Menschen“ anlocken soll. Von Freitag, 30. August, bis Dienstag, 3. September, soll es in der Innenstadt wieder rund gehen.

