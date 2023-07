Moerser Kirmes 2023: Highlights, Daten und Infos zum Fest

Moers. Die Kirmes in Moers steht 2023 mit einigen Neuerungen vor dem Start. Was Besucherinnen und Besucher des beliebten Volksfestes wissen müssen.

Die Vorfreude auf die Kirmes in Moers 2023 steigt, Anfang September geht es wieder rund. Wir haben uns vorab mit den Organisatoren der Kirmes getroffen – und über Programm-Highlights, neue Fahrgeschäfte und die Öffnungszeiten des Volksfestes in der Moerser Innenstadt gesprochen. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Wann findet die Moerser Kirmes 2023 statt?

Die Kirmes in Moers findet traditionell am ersten Wochenende im September statt. In diesem Jahr wird das Fest am Freitag, 1. September, eröffnet und endet am Dienstag, 5. September.

Wie sind die täglichen Öffnungszeiten der Kirmes in Moers 2023?

Freitag, 1. September: 17 bis 24 Uhr

Samstag, 2. September: 14 bis 24 Uhr

Sonntag, 3. September: 11 bis 23 Uhr

Montag, 4. September: 12 bis 24 Uhr

Dienstag, 5. September: 14 bis 22 Uhr

Wo findet die Moerser Kirmes 2023 statt?

Die Kirmes findet auch 2023 in der Innenstadt von Moers statt. Wie im vergangenen Jahr werden dafür der Kastellplatz, der Neumarkt, der Königliche Hof und der Friedrich-Ebert-Platz genutzt. Dazu gibt es Plätze für Schausteller auf der Steinstraße, der Otto-Hue-Straße sowie auf Teilen der Haagstraße, Meerstraße und der Homberger Straße.

Wie groß ist das Angebot der Moerser Kirmes 2023?

Für die diesjährige Ausgabe der Kirmes in Moers sind nach Angaben des Veranstalters MoersMarketing ähnlich viele Fahrgeschäfte, Essens- und Getränkestände wie im Vorjahr angemeldet. „Mit 185 Ständen bespielen wir die ganze Fläche, die die Moerser Innenstadt hergibt“, sagt Eventleiterin Alicia Weidenfeld. Auch für kulinarische Vielfalt sei gesorgt: Das Angebot reicht von Churros, Crepes und Brezeln über die klassische Bratwurst bis hin zu vegetarischen Gerichten wie Champignons, Kartoffeln oder Mais.

Kirmes in Moers 2023: So haben wir bisher berichtet:

Welche Fahrgeschäfte zählen zu den Highlights der Moers Kirmes?

Die Groß-Achterbahn „Heidi“, die sonst Adrenalinjunkies auf dem Oktoberfest in München begeistert, ist erstmalig bei der Kirmes in Moers dabei. Nachdem ein Teil der Achterbahn bei einem Lkw-Brand beschädigt wurde, war zwischenzeitlich unklar, ob das Fahrgeschäft rechtzeitig wieder hergestellt werden kann. „Wir freuen uns, dass Heidi mit einer Streckenlänge von 420 Metern den Friedrich-Ebert-Platz bereichern wird“, sagt Weidenfeld. Zu den weiteren Highlights zählt die Organisatorin die Piratenschaukel „Davy Jones Delirium“, das Laufgeschäft „Geisterdschungel“ oder den „Voodoojumper“, ein Fahrgeschäft mit selbstdrehenden Gondeln. Auch das beliebte Riesenrad und zwei Autoscooter sind wieder dabei.

Auf der Moerser Kirmes 2023 werden auch wieder zwei Autoscooter wieder zu den beliebtesten Attraktionen zählen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Wie sind die Preise auf der Moerser Kirmes 2023?

Der Kirmesbesuch in Moers wird in diesem Jahr wohl etwas teurer. „Eine solche Veranstaltung durchzuführen, ist deutlich kostenintensiver geworden“, sagt Michael Kersting, Geschäftsführer von MoersMarketing. In vielen Bereichen sei die Kirmes-Infrastruktur teurer geworden – von Sicherheit bis Hygiene. Wie deutlich sich das auf die Preise für Karussell, gebrannte Mandeln und Co. auswirkt, liege aber letztlich im Ermessen der einzelnen Schausteller.

Wie kann ich mit Bus und Bahn zur Kirmes in Moers anreisen?

Die Veranstalter der Moerser Kirmes raten, nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad anzureisen. Mit der Bahn ist das Volksfest einfach vom Bahnhof Moers aus zu erreichen. Für die Anreise mit dem Bus bieten sich folgende Haltestellen an:

Augustastraße mit den Linien 3, 4, 7, 32, 68, 911, 912, 913, 914, 929, 052, SB30 und NE6.

Königlicher Hof (verlegt auf den Neuen Wall) mit den Linien 3, 4, 7, 32, 68, 911, 912, 913, 914, 921, 929, 052, SB30, SB80 und NE6.

Rathaus mit den Linien 3, 4, 7, 912, 913, 929 und SB30.

Wo kann ich an der Moerser Kirmes mein Auto parken?

Während der Kirmes stehen die Parkplätze auf dem Friedrich-Ebert-Platz, dem Kastellplatz und am Neumarkt nicht zur Verfügung. Zusätzlich ist das Parkhaus Kautzstraße in der Innenstadt gesperrt. Die Veranstalter raten Kirmes-Gästen, die mit dem Auto nach Moers kommen, den Parkplatz Mühlenstraße, das Parkdeck „Neuer Wall“ oder die Parkhäuser von Braun und in der Oberwallstraße anzusteuern.

Wer ist der musikalische Stargast bei der Moerser Kirmes 2023?

In den zahlreichen Partyzonen in der Moerser Innenstadt wird ein vielfältiges musikalisches Programm geboten. Mit Schlagersänger Olaf Henning („Cowboy und Indianer“) steht ein prominenter Headliner für das Festzelt „Kö-Treff“ bereits fest.

Wie wird die Eröffnung der Kirmes in Moers gefeiert?

Die Eröffnungsfeier startet am Freitag, 1. September, um 16 Uhr mit einem Fahnenmarsch der Schaustellerinnen und Schausteller vom Neumarkt bis zum Friedrich-Ebert-Platz. Ab 17 Uhr erfolgt dort vor dem Riesenrad wortwörtlich der Startschuss für die Kirmesfeierlichkeiten – mit Böllerschüssen, einem Fassanstich durch den Bürgermeister und eine „Herzl´ Werfen“-Gewinnaktion.

Das Feuerwerk zum Abschluss der Moerser Kirmes ist genauso beliebt wie umstritten. Foto: Ulla Michels / Funke Foto Services

Gibt es ein Feuerwerk zum Abschluss der Moerser Kirmes 2023?

Lange gab es Diskussionen um eine mögliche Absage des Feuerwerks auf der Moerser Kirmes. Die Grünen hatten stattdessen eine Lasershow gefordert. Wie die Entscheidung für dieses Jahr ausfällt, lesen Sie hier.

Wie reagieren die Organisatoren der Moerser Kirmes auf die Ausschreitungen 2022?

Im vergangenen Jahr hatten einige Chaoten das sonst friedliche Fest in Moers mit Ausschreitungen gestört. Sechs Polizeibeamte wurden bei einer Schlägerei verletzt. „Wir haben im Nachgang Gespräche mit der Stadt und verschiedenen Ämtern geführt, wie wir das Gewaltpotenzial auf der Kirmes eindämmen können“, sagt Alicia Weidenfeld. Das Ergebnis: Der Autoscooter auf dem Friedrich-Ebert-Platz, der als Anziehungspunkt für Jugendliche gilt, wird in diesem Jahr zentraler und für Ordnungskräfte besser einsehbar platziert. Beim zweiten Autoscooter auf dem Kastellplatz, dessen Angebot sich eher an Familien richte, sieht das Organisationsteam dagegen keinen Handlungsbedarf.

