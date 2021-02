Moerser Katholik fordert Rücktritt von Erzbischof Woelki

Moers. Ein Moerser fordert den Rücktritt des Kölner Erzbischofs Woelki. Sein Brief kommt nicht von außen, sondern aus der Mitte der katholischen Kirche.

Der Erzbischof von Köln, Rainer Maria Kardinal Woelki, hat einen offenen Brief aus Moers erhalten. Mit deutlichen Worten wird der umstrittene Kirchenfürst darin zum Rücktritt aufgefordert.

Formuliert wird die öffentliche Kritik von Dr. Claus Grundmann. Er war einmal Vorsitzender des Pfarrgemeinderats von St. Ida in Eick. Grundmann versteht sich als „überzeugten Katholiken“, sagt er auf Nachfrage, der nicht an jedem Sonntag, aber regelmäßig Gottesdienste besuche und „gerne die Kirchensteuern zahlt“.

Dr. Dr. Claus Grundmann aus Moers. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ihm stößt mächtig auf, dass Bischof Woelki ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch in seinem Erzbistum unter Verschluss hält, weil ihm, so glaubt Grundmann, die Ergebnisse der Studie nicht passen. „Warum nehmen Sie sich kein Beispiel an Kardinal Philippe Barbarin?“, fragt der Moerser. Der Kardinal von Lyon – auch in seinem Fall ging es um den Umgang mit sexuellem Missbrauch – habe seinen Rücktritt nicht nur angeboten, sondern durch Intervention beim Vatikan durchgesetzt.

„Das verloren gegangene Vertrauen in Ihre Person wird sich nie mehr zurückholen lassen“, schreibt Dr. Grundmann weiter. „Um den Schaden an Ihrer Person und den an Mutter Kirche nicht ausufern zu lassen: Folgen Sie dem Beispiel von Kardinal Barbarin.“ Der Mediziner wünscht sich, dass Woelki „auch Ratschläge von kleinen Kirchgängern überdenken“ würde. Er selber will auf keinen Fall – etwa aus Protest – aus seiner Kirche austreten, sagt Grundmann: „So einfach werde ich es denen nicht machen.“

