Moers. In Moers war die Innenstadt am Tag nach Weihnachten wieder richtig voll. Viele nutzten die Zeit zum Bummel. Eines scheint aus der Mode zu kommen.

Moerser Innenstadt: Am Tag nach Weihnachten wieder viel los

Der Ring ist zu groß, der Duft gefällt nicht oder das Buch steht schon im Regal: Szenarien, die der eine oder andere Beschenkte nach Weihnachten sicher schon einmal erlebt hat. Und so war es nicht verwunderlich, dass die Moerser Innenstadt gestern kurz nach dem Weihnachtsfest wieder richtig voll war.

Aber: Es wurde nicht nur umgetauscht, sondern oft auch direkt eingelöst. Denn der Trend ging in diesem Jahr scheinbar auch wieder häufig zum Gutschein. „Das Geschäft ist schon gut losgegangen, aber der Umtausch hält sich glücklicherweise in Grenzen“, erklärte Gabriele Wilhelm, Leiterin des Juweliergeschäfts Hungeling am Altmarkt. Männer und Frauen würden im Vorfeld schon gezielter nach passenden Geschenken suchen. Das Umtauschgeschäft mache daher nur einen kleinen Prozentsatz aus.

„Es ist relativ ruhig“, sagte auch Kathrin Olzog, Inhaberin der Barbara Buchhandlung. „Man merkt, dass die Leute nach bestimmten Büchern suchen, gezielt Buchtitel vom Beschenkten erhalten oder wir ihnen bei der Auswahl vor Weihnachten helfen. So finden wir gemeinsam eigentlich immer etwas Passendes, so dass ein Umtausch recht selten ist.“

Gerade als Olzog das ausgesprochen hat, betrat ein Mann die Buchhandlung. In der Hand: Ein Buch und Kassenzettel. „Das ist eine Dublette“, sagte er lachend. Dank Kassenbon konnte er das Buch zurückgeben und sich ein anderes dafür aussuchen. Gerade einmal drei Bücher wurden bis zum frühen Nachmittag umgetauscht. Trotzdem stöberten gestern viele Besucher in dem kleinen Laden. „Es wurden mehr Gutscheine verkauft. Viele nutzen jetzt die freie Zeit zwischen den Jahren, um in Ruhe zu stöbern und die Gutscheine einzulösen“, sagt Olzog.

Das Geschäft nach Weihnachten in Moers läuft

Auch ein Blick in die Modegeschäfte hat gestern gezeigt: Es wurde schon fleißig anprobiert und gekauft. Viele Menschen schlenderten mit kleinen und großen Einkaufstüten durch die Innenstadt.

So auch die Moerserin Manuela. Einen Umtausch hatte sie nicht, dafür aber zwei Parfümerie-Gutscheine. „Ich habe nur schöne Geschenke bekommen, da muss ich nichts umtauschen“, sagte sie mit einem Augenzwinkern. Auch sie nutzte die arbeitsfreie Zeit für einen Bummel durch die Geschäfte. „Das ist nach dem ganzen Weihnachtsstress ganz entspannt und vielleicht findet man ja noch ein Schnäppchen.“

Da standen die Chancen nicht schlecht. Viele Geschäfte lockten schon mit Rabattaktionen oder Geschenke-Sets zum vergünstigten Preis. Dilara Erol, Mitarbeiterin der Stadt-Parfümerie Pieper, hatte sich auch auf das nachweihnachtliche Geschäft eingestellt. 80 Prozent der Einkäufe, die jetzt direkt nach Weihnachten gemacht werden, seien ein Umtausch oder eingelöste Gutscheine. Erol: „Vor allem Frauendüfte werden umgetauscht. Männer haben da nicht immer den richtigen Riecher.“