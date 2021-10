Moerser Herbst und Einkaufsbummel ziehen die Massen an

Moerser Herbst und verkaufsoffener Sonntag: Die bewährte Mischung kam auch an diesem Sonntag gut beim Publikum an.

Moers. Ein attraktiver Moerser Herbst und offene Geschäfte lockten am Sonntag viele Menschen in die Innenstadt. Ein Highlight war besonders gefragt.

Der Moerser Herbst 2021, coronabedingt diesmal nur an einem Tag, und offene Geschäfte zogen am Sonntag bei bestem Oktoberwetter viele Menschen in die Moerser Innenstadt.

Ab dem Mittag wurde den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten: Neben musikalischen Acts gab es auch Unterhaltsames für die Kleinen, verschiedene Stände und Food Trucks rundeten das Angebot ab. Die Autoschau am Neumarkt war eines der Highlights: Hier präsentierten Händler aus Moers und der Umgebung Marken und Modelle. „E-Mobilität ist diesmal ein großes Thema, das war vor zwei Jahren noch nicht so“, sagt Dirk Elfgen, Organisator der Autoschau, der auf der Hauptbühne am Denkmal auch durch das Programm des Tages führte.

Markus Balzen macht auf dem Moerser Herbst Kaffee und andere Spezialitäten. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Nachdem das Duo „2 Make Music“ den Anfang gemacht hatte, stand anschließend der Clown Wolfelino auf der Bühne. Er begrüßte seine kleinen Zuschauer mit je einem persönlichen Konfettiregen; dabei vergaß er nicht, die kleinen Papierschnipsel von den Köpfen zu fegen, was ihm die ersten Lacher einbrachte. Gegenüber der Hauptbühne kamen Kaffeeliebhaber voll auf ihre Kosten: in der „Kaffee Lounge“ gab es auch außergewöhnliche Latte Macchiato Specials mit Karamell-, Vanille-Zimt- oder Schwarzwälder Kirsch-Geschmack.

Hier konnte man auch während des Auftritts der Spaßkapelle aus den Niederlanden „De Roerpoepers“ verweilen. Die 25-köpfige Musikgruppe, stilvoll in schwarz-weiß gekleidet, war bereits zuvor durch die Straßen der Moerser Innenstadt gezogen, ehe sie sich für ein kleines Konzert an der Bühne am Neumarkt einfand. Mit einem Misch aus seriöser Blasmusik, Comedy und dem Karnevalsong „Viva Colonia“ als Abschluss unterhielten sie ihr Publikum.

Viel los war auch auf den Bühnen des Moerser Herbstes. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Rund um das Pumpeneck genossen die Menschen den Sonnenschein mit einem Getränk und/oder Crêpe in der Hand, die sie an einem der drei Food Trucks erworben hatten. Unterhalten wurden die Besucherinnen und Besucher hier von dem Quartett „living sixties“.

Am dritten Standort, dem Diebels Live an der Homberger Straße, trat im Laufe des Tages unter anderem die Tanzgarde der Moerser Jecken auf. Neben dem Moerser Herbst gab es in der Innenstadt auch einen verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich viele Geschäfte beteiligten. Diese konnten sich über regen Andrang freuen, denn nach und nach füllten sich die Straßen immer mehr. Die Stimmung unter den Anwesenden war positiv – wie Dirk Elfgen bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Tages bestätigte: „Die Leute wollen einfach nur raus.“