Moerser Herbst: Diese Attraktion fällt erstmals weg

Am 1. Oktober findet wieder der Moerser Herbst mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Michael Kersting und Alicia Weidenfeld vom Moers Marketing sowie Dirk Elfgen, der die Autoshow veranstaltet, stellen vor, was geplant ist.

Moers. Mit einem bunten Programm lockt der Moerser Herbst am 1. Oktober Menschen in die City. Auf eines müssen Besucher verzichten. Doch es gibt Ersatz.

Die Moerser Kirmes ist gerade zu Ende gegangen. Doch schon steht das nächste Event in der Innenstadt an: Am Sonntag, 1. Oktober, findet wieder der Moerser Herbst mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. „Der diesjährige Moerser Herbst wird wieder abwechslungsreich und hält auch in diesem Jahr wieder tolle Stände bereit“, so Alicia Weidenfeld, Eventleitung von Moers Marketing.

Stadtfeste wie der Moerser Herbst sollen die Innenstadt und den Einzelhandel vor Ort attraktiver machen

„Für uns sind solche Feste und verkaufsoffenen Sonntage besonders wichtig, um die Qualität unserer Innenstadt zu zeigen“, betont Michael Kersting, Geschäftsführer von Moers Marketing. „Die Menschen werden durch solche Veranstaltungen in die Innenstadt gezogen, flanieren und bummeln. Gemeinsam mit den Einzelhändlern wollen wir mit dem Stadtfest ein Erlebnis vor Ort schaffen, dass der Online-Handel nicht bieten kann.“ So dürfen sich kleine Besucher zum Beispiel über kostenloses Popcorn bei Mundomio freuen. Das Maßatelier Reeker präsentiert Wolle vor ihrem Geschäft. Auf der Homberger Straße lockt zudem der Duft frischer Waffeln die Besucher zum Kaffee-Shop Lavazza von Inna Kerent.

Autoshow und großes Bühnenprogramm auf dem Neumarkt

Das Programm erstreckt sich über drei Areale in der City. Auf dem Neumarkt zeigen neun verschiedene Autohändler aus Moers und Umgebung, darunter auch erstmalig Tesla, ihr Angebot über SUVs bis hin zum Sportwagen. „Der Fokus wird zudem auch auf die E-Mobilität gelegt“, betont Dirk Elfgen, der die Autoshow zum achten Mal organisiert und moderiert. Mit dabei wird auch die Enni als Energielieferant sein, die das Bühnenprogramm präsentiert. „Die bringen den Strom für die Autos mit“, witzelt Elfgen. Geplant ist ein Unterhaltungsprogramm mit Show-Acts, Musik und Tanz. „Für Kinder wird es auch einen Zauberer geben. Als Spaßkapelle konnten wir in diesem Jahr die Gruppe Bluswerk aus Eindhoven gewinnen“, so Elfgen und verspricht: „Jede halbe Stunde wird es was Neues auf der Bühne geben.“

Neben dem verkaufsoffenen Sonntag locken beim Moerser Herbst auch zahlreiche Verkaufs- und Informationsstände die Besucherinnen und Besucher in die City. Angeboten werden Lederwaren, Gewürze oder auch Dekoartikel. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Auf der Neustraße geht es dann kulinarisch zu. Dort gibt es Crêpes, Gemüsespiralen oder Wein und kühle Getränke. „Neu dabei ist Giulia’s Restaurante aus Asberg, die den Besuchern herbstliche Bowls serviert“, sagt Weidenfeld. Cool-for-Kids präsentiert ein Kids Kreativ Programm. Am Altmarkt macht die Partyreihe „Mettis Chef iss wech“ Station, die von den örtlichen Gastronomen organisiert wird. Mit dabei ist auch DJ Andru, der mit Housemusik für eine gute Stimmung sorgen soll.

Beim Moerser Herbst wird es erstmalig keine Trödelmeile geben

Eine besondere Premiere feiert der Moerser Herbst in diesem Jahr auf der Homberger Straße. „Auf der Strecke vom Königlichen Hof bis zum Kreisverkehr an den Homberger Höfen präsentieren sich erstmals 37 Vereine“, sagt Weidenfeld. Sportarten wie Fechten, Turnen und Cricket über Karnevalsvereine bis hin zum Förderverein des Moerser Streichelzoos sind vertreten. „Dabei wird es nicht nur Informationen geben, sondern auch viele Attraktionen zum Mitmachen.“ Ursprünglich gab es in dem Bereich sonst immer eine Trödelmeile, die nun wegfällt. „Uns war wichtig, den Vereinen eine Plattform zu geben. Sie kämpfen nicht nur um Mitglieder, sondern auch um Ehrenamtliche“, betont Michael Kersting. „Wir wollen den Vereinen damit die Möglichkeit geben, sich direkt bei den Menschen vorstellen zu können.“ Für den Trödel gebe es bereits ein Angebot mit mehreren Terminen im Jahr.

Das Parken auf dem Neumarkt wird während des Stadtfestes nicht möglich sein

Um 13 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag. Geschäfte haben dann bis 18 Uhr ihre Türen geöffnet. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Verkaufs- und Informationsstände. „Das Angebot reicht von Gewürzen über personalisierte Deko-Artikel bis hin zu Lederwaren“, sagt Weidenfeld.

Der Veranstalter weist zudem darauf hin, dass die Homberger Straße am 1. Oktober ganztägig nicht befahrbar sein wird. Des Weiteren wird das Parken auf dem Neumarkt von Samstag, 30. September, ab 22 Uhr bis einschließlich Sonntag nicht möglich sein.

