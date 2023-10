Moerser Herbst: Das waren die Höhepunkte beim Stadtfest

Moers. Tolles Wetter beim Moerser Herbst: Das hat tausende Menschen in die Innenstadt gelockt. Was besonders gut ankam und was Besuchern gefehlt hat.

Wettergott Petrus muss ein Herbst- und Moersfan sein, denn die Sonne strahlte am Sonntag mit den Besucherinnen und Besuchern einer echten Traditionsveranstaltung um die Wette. Der Moerser Herbst lockte tausende Menschen in die Moerser Innenstadt.

Die Stadt zu beleben und Shopping-Möglichkeiten abseits des Onlinehandels zu zeigen, sind zwei der zentralen Anliegen des Organisationsteams um Moers-Marketing-Chef Michael Kersting, Eventleiterin Alicia Weidenfeld und Dirk Elfgen von Event Media Team. Das ist gelungen: Mit verkaufsoffenem Sonntag und Unterhaltungsprogramm an den drei Standorten am Neumarkt, an der Neustraße und der Homberger Straße trumpfte der Moerser Herbst auf.

Die Moerser City war herbstlich dekoriert

Wo man hinblickte, waren Verkaufs- und Gastronomiestände herbstlich dekoriert. Zum Angebot gehörten Textilien, Gewürzmischungen, aber auch Beratung in Gesundheits- und Versicherungsfragen, etwa von der AOK Rheinland-Hamburg. Ergänzend hierzu gab’s den fünfstündigen verkaufsoffenen Sonntag.

Geschäfte entlang der Stein- und Neustraße sowie Boutiquen in den Gassen boten Rabattaktionen an, so beispielsweise auch Tee Gschwender. „Man merkt, dass die Leute durch den Moerser Herbst spontan sind und es sonntags genießen, sich in Ruhe umzuschauen“, sagte Mila, die hier im Verkauf tätig ist. Wenige Meter entfernt war die Enni-Showbühne am Neumarkt nebst Autoshow ein echter Anziehungspunkt. Lokale Autohändler präsentierten ihre besten Fahrzeuge. Kleinwagen, SUVs, Sportwagen und E-Mobile gehörten zu den ausgestellten Modellen von über 18 Automarken. Und natürlich gehört das Probesitzen für viele Besucher dazu.

An der Showbühne trafen sich viele Familien. Von Zauberer Charlie Martin über Latinoklänge von Manuel Torres, fröhliche Pauken und Trompeten der holländischen Juxkapelle „Bluswerk“ oder Zumba-Vorführungen des TV-Vennikel und FC Meerfeld, bei denen viele Besucher mittanzten – die Showdarbietungen deckten jedes Interesse ab.

Vielumjubelt waren auch die Auftritte des Showduos „Ed:el“, bekannt durch die ARD-Sendung „Verrückt nach Meer“, und der Gruppe „Wind“, deren Frontmann Andreas Lebbing 1987 den zweiten Platz für Deutschland beim Grand Prix d’Eurovision geholt hatte.

Die Moerser Vereine werben um Mitglieder

Eine Premiere gab’s an der Homberger Straße: Erstmals fiel die Trödelmeile weg. Stattdessen fand hier eine Vereinsmeile ihren Platz. 37 Vereine von Sportvereinen bis zu Karnevals- und Fördervereinen informierten über ihre Arbeit. „Schöne Gelegenheit für uns. Die Leute nehmen es hervorragend an und probieren unser Kunstradfahren aus“, freuten sich Silvia und Anika van Zütphen vom rund 150 Mitglieder starken Grafschafter Rad- und Motorsportverein. Ihr Wunsch: „Mehr Vereinsauftritte rund um die Showbühne.“

Jaschka und ihr Mann Christian Großklein kamen aus Krefeld, um Moers zu erkunden. Sie sagen: „Mehr Beschilderung, wo welches Programm stattfindet, wäre toll, aber ansonsten ist das Stadtfest sehr gelungen und zeigt, dass man lokale Händler für eine lebendige Innenstadt unterstützen sollte.“ Joris und Meike sind aus sogar Bergen in Holland angereist. Ihnen war es fast schon etwas zu voll. Sie hätten sich etwas mehr Beschilderung gewünscht und noch mehr regionale Bioware.

