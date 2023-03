Moerser Hausbesitzer hält mutmaßlichen Einbrecher fest

In Moers konnte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen (Symbolbild).

Moers. Ein junger Mann will offenbar in Moers in ein Haus einbrechen. Doch er hat die Rechnung ohne den Besitzer gemacht. Und: Es gibt noch mehr Fälle.

Die Polizei in Moers hat einen jungen Mann festgenommen, der in ein Haus einbrechen wollte. Doch der Einbrecher hatte die Rechnung ohne den Hausbesitzer gemacht. Es war offenbar nicht der einzige Einbruchsversuch in der Moerser City in dieser Nacht.

Wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Montag berichtet, meldete eine Zeuge am frühen Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr eine verdächtige Person auf der Hopfenstraße. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hielt ein Anwohner in einem Garten einen Mann fest, der zuvor versucht hatte, seine Terrassentür aufzuhebeln.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 27-jährigen wohnungslosen Mannes fanden die Beamten unter anderem einen Schraubendreher, ein Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. In der Tatzeit von 0.50 Uhr bis 2.30 Uhr kam es im Innenstadtbereich zu insgesamt neun versuchten Einbrüchen. Ob der Festgenommene für weitere Taten in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland