Moerser Gymnasium: Entscheidung über die Zukunft vertagt

Moers. Im Schulausschuss Moers gab es am Montag keine Entscheidung zur Zukunft des Gymnasiums in den Filder Benden. Eine Partei sieht Beratungsbedarf.

Der Schulausschuss in Moers hat am Montag keine Entscheidung darüber getroffen, ob das Gymnasium in den Filder Benden am gewohnten Standort an der Zahnstraße bleibt oder an der Moerser Heide in der Nähe der Geschwister-Scholl-Gesamtschule neu gebaut wird.

Teile der Filder-Benden-Gebäude sind mit PCB belastet. Die Stadtverwaltung hat Vorschläge zum gewohnten Standort gemacht, alternativ aber auch einen Umzug in den Osten der Stadt vorgeschlagen. CDU, SPD und die Grafschafter sprechen sich für einen Verbleib an alter Stelle aus.

Zu einer Abstimmung kam es im Ausschuss aber nicht, weil die Grünen mit Blick auf offene Fragen Beratungsbedarf geltend machten. Eine Entscheidung könnte jetzt in der Ratssitzung am 24. März fallen. Sollte sich der Rat für einen Umzug entscheiden, müssten laut Verwaltung die Schulkonferenzen beteiligt werden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!