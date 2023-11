Moerser Grundschule erhält besondere Auszeichnung

Moers Die Grundschule Hülsdonk in Moers ist offiziell Kinderrechteschule. Was das Siegel für den Schulalltag, das Kollegium und die Kinder bedeutet.

Gemeinsam für die eigenen Rechte sowie die Rechte anderer einstehen: Kinderrechte stehen im Schulalltag der Grundschule Hülsdonk in Moers im Fokus. Vor drei Jahren entschieden das Kollegium und die Ganztagsbetreuung, sich für das Landesprogramm Kinderrechteschulen NRW anzumelden. Am Donnerstagmorgen fand nun in der Schule die offizielle Einweihung der Kinderrechteschule mit Siegelübergabe statt. Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Landrat Ingo Brohl nahmen ebenfalls an der Verleihung teil.

Die Einweihungsfeier ist der Höhepunkt des vorangegangenen und künftigen Engagements der Schule im Bereich der Kinderrechte. Im Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Rechte nicht nur kennen. „Für uns ist Demokratie etwas, das ganz wichtig ist“, erklärt Sabrina Böhm, Klassenlehrerin der 4a. Im Schulparlament treffen sich die Klassensprecher aller Klassen mehrmals im Monat und besprechen Konflikte wie die Aufteilung des Fußballfeldes auf dem Schulhof, aber auch die Gestaltung von St. Martin und anderen Schulveranstaltungen. Zudem tagt in jeder Klasse einmal wöchentlich der Klassenrat. Böhm beschreibt den Ablauf wie folgt: „Wir beginnen immer mit einer positiven Runde und besprechen, was gut in der vergangenen Woche gelaufen ist.“ Im Anschluss bespreche man die Einträge im sogenannte Klassenratsbuch, in dem die Kinder unter der Woche Probleme notieren können.

„Kinderrechteschule“ in Moers-Hülsdonk: Schüler gestalten den Schulalltag mit

Die Kinder bekleiden im Klassenrat wöchentlich wechselnde Ämter: „Es gibt einen Vorsitz, einen Protokollanten, einen Regel- und einen Zeitwächter“, sagt Böhm. Madlen Jacobs, die die Klasse 4b unterrichtet, findet: „Die Kinder organisieren das besser als wir Erwachsenen“. Auch bei den Schülern scheint das Vertrauen, was man ihnen in der Mitgestaltung des Schullebens entgegenbringt, gut anzukommen. Schülersprecherin Laura fasst im Namen aller Kinder der Schule zusammen: „Wir freuen uns, dass wir hier ernst genommen werden.“

Zudem veranstaltet die Grundschule regelmäßig Projekttage zum Kennenlernen der Kinderrechte. Schulleiterin Nicole Fleck-Hell betont: „Nur wer seine Rechte kennt, kann sich auch für sie stark machen“. Dass das Thema von den Kindern aufgenommen wird, mache sich bemerkbar. Sabrina Böhm berichtet, in ihrem Unterricht habe kürzlich ein Kind seine Mitschüler mit den Worten „Seid bitte leise, ich habe ein Recht auf Bildung“ um Ruhe gebeten. „Gerade das Recht auf Schutz ist den Kindern angesichts des Krieges besonders bewusst“, stellt sie zudem fest. Neue Schüler aus der Ukraine seien von den anderen Kindern mit viel Unterstützung aufgenommen worden, so Böhm.

