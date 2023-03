Event Moerser Frühling: So bunt wird das Stadtfest in der City

Moers. Am 2. April gibt es Gastronomie, Mode, Unterhaltung und offene Geschäfte in der Moerser Innenstadt: Was die Gäste an diesem Tag genau erwartet.

Nach dem Frühlingsanfang ist vor dem Moerser Frühling: Am 2. April erwartet die Moerserinnen und Moerser von 11 bis 19 Uhr ein vielfältiges Angebot rund um Kulinarik, Mode und Unterhaltung in der Innenstadt.

„Wir werden mit dem Moerser Frühling die Open-Air-Saison einleiten. Nach Corona ist das ein gutes Zeichen für die Eventlandschaft in Moers“, freut sich der neue Geschäftsführer der Moers-Marketing GmbH Michael Kersting.

Am Pumpeneck wird es, anders als in den letzten Jahren keine Live-Musik, sondern eine Mal- und Bastelaktion für kleine Besucherinnen und Besucher geben: Kinder haben hier die Möglichkeit, Jutebeutel zu gestalten oder Osterhasen zu basteln.

Vom Pumpeneck bis zum Königlichen Hof werden sich Verkaufsständen mit Gewürzen, Makramee oder anderen selbst gestalteten Dingen aneinanderreihen. An Informationsständen zu alltäglichen Themen wie Versicherungen bieten Experten Tipps und Angebote, die das Leben leichter, gesünder und sicherer machen.

Auch das Deutsche Rote Kreuz wird vor dem Sitz des Moerser Ortsvereins in der Neustraße mit einem Infostand über seine Arbeit berichten. Am Königlichen Hof wird, wie auch in den vergangenen Jahren, ein Blumenparadies aufgebaut sein, an dem jeder willkommen ist, der sich nach dem Duft frischer Blumen sehnt.

Auch die Moerser Einzelhändlerinnen und -händler werden von 13 bis 18 Uhr ihre Läden öffnen und ihrer Kundschaft die frisch eingetroffenen Frühlingswaren präsentieren. Ein weiteres Highlight wird sich am Neumarkt abspielen. Von 12 bis 18 Uhr dreht sich hier alles rund um Mode und Lifestyle. Verschiedene Boutiquen aus der Moerser Innenstadt werden sich und ihre (Frühlings-) Waren auf der hier platzierten Bühne vorstellen.

Davon inspiriert können Besucherinnen und Besucher die präsentierten Looks auf der Händlermeile rund um den Neumarkt kaufen. Darüber hinaus sind Workshops, zum Beispiel zum Thema Ostergesteck, durchgeführt von einer Floristin, oder auch Talks rund um das Thema Beauty und Make-Up Teil des sechsstündigen Bühnenprogramms.

Ebenso wird die Organisatorin der Veranstaltung „mode & lifestyle“, Tanja Salem, ihre neue Kollektion Eywa vorstellen. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr freut sich die Modedesignerin, die in der Steinstraße ihren Laden hat, auf den diesjährigen Moerser Frühling: „Wir haben diesmal früher angefangen zu planen und konnten mehr Einzelhändlerinnen und -händler aus der Innenstadt für die Veranstaltung gewinnen.“

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Neben Reibekuchen, Würstchenspezialitäten und Poffertjes wird es am Pumpeneck wieder einen Crêpe-Stand geben. Ein weiteres süßes Highlight wird ein Waffelstand sein, an dem sich jeder seine Süßigkeit nach eigenen Wünschen verfeinern kann.

Diese Vielfalt bietet sich den Besucherinnen und Besucher auch bei der Getränkewahl. So können sie etwa an der rollenden Vinothek von Claus Palm gemütlich einen Wein trinken und ihren Aufenthalt in der Moerser Innenstadt genießen.

Eine weitere Neuheit präsentiert sich dann wiederum abends am Neumarkt: Von 17.30 bis 21.30 Uhr animiert hier DJ Monty seine Gäste zum Feiern. Für die Stimmung vorher wird eine niederländische Spaßkapelle sorgen.

