Moerser Friedhof verwüstet: Polizei fasst drei Jugendliche

Moers. Zwei Zeugen machen auf einem Friedhof in Moers seltsame Beobachtungen – und handeln. Der Jüngste im Vandalismus-Trio ist noch nicht strafmündig.

In Moers haben drei Jugendliche erhebliche Vandalismusschäden auf einem Friedhof verursacht. Toilettenanlagen und Aussegnungshalle sind wegen des Zwischenfalls zurzeit außer Betrieb. Der jüngste Randalierer ist nicht einmal strafmündig.

Einer Zeugin fiel das Trio als erstes auf, wie die Polizei am Montag mitteilt. Sie bemerkte am Sonntag gegen 17.45 Uhr drei Jugendliche, die auf dem Friedhof im Moerser Stadtteil Repelen an der Johann-Steegmann-Allee zunächst sämtliche Wasserhähne aufdrehten. Die Zeugin folgte dem Trio und drehte die Hähne nacheinander zu. Anschließend bemerkten sie und ein weiterer Zeuge die drei auf dem Dach der Leichenhalle.

Zeugen bemerken starken Brandgeruch

Zudem vernahmen die Zeugen starken Brandgeruch aus den Toilettenräumen der Aussegnungshalle, woraufhin sie die Polizei riefen. Die Polizisten nahmen die Jugendlichen im Alter von 15 und 13 Jahren mit zur Wache. Alle machten keinerlei Angaben zu den Vorfällen. Die Beamten bestellten die Erziehungsberechtigten zur Wache und übergaben die drei Moerser in deren Obhut.

Die Feuerwehr löschte einen Papierrollenhalter sowie einen Papierhandtuchhalter. Zudem waren beide Toilettenräume komplett unter Wasser gesetzt worden, so dass das Wasser bereits auf den Vorhof der Leichenhalle lief. Die beiden 15-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren. Der 13 Jahre alte Junge ist aufgrund seines Alters nicht strafmündig.

Wann die Toilettenanlagen an der Aussegnungshalle wieder nutzbar sind, steht laut Mitteilung der Polizei zurzeit nicht fest. Der zuständige Träger des Friedhofs wurde noch am Sonntagabend über den Schaden informiert.

