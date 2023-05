Freibäder Moers: Automaten noch offline - so gibt’s Tickets

Moers. Zum Freibad-Start in Moers hat Enni neue Ticketautomaten aufgestellt. Inbetriebnahme in den nächsten Tagen. Was Spontanbesucher beachten müssen.

Die Freibadesaison 2023 in Moers ist gestartet. Am Montag öffneten zum ersten Mal in diesem Jahr das Freibad Solimare und das Naturfreibad Bettenkamper Meer.

Allerdings verirrten sich an diesem Tag nur sehr wenige Besucherinnen und Besucher in die Freibäder. Das sei zu Saisonstart aber vor allem bei den Temperaturen der letzten Wochen nicht ungewöhnlich, sagt der bei Enni Sport & Bäder zuständige Bereichsleiter Benjamin Beckerle: „Erfahrungsgemäß stürmen die Gäste erst nach längeren, über mehrere Tage anhaltenden Schönwetterperioden mit Temperaturen um die 30 Grad Celsius in die Bäder.“ Im Solimare ist das Wasser 22 Grad warm. Wer im Bettenkamper Meer schwimmen will, muss im Moment noch bereit sein, 17 Grad Wassertemperatur zu ertragen.

Am ersten Tag kamen in Moers wenig Besucher ins Solimare und zum Bettenkamper Meer. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Übrigens wird es in diesem Jahr Automaten an den Eingängen geben, an denen die Badegäste für Spontanbesuche auch wieder vor Ort Eintrittskarten lösen können. Allerdings: Einige Bestandteile dieser Automaten haben wegen langer Lieferzeiten auf sich warten lassen, teilt Enni auf Nachfrage mit. Nach fünf Monaten sind die Geräte mittlerweile da, bis zur Inbetriebnahme wird es aber noch einige Tage dauern, so das Unternehmen. Bis dahin sollten die Gäste weiterhin auf Onlinetickets unter www.enni.de zugreifen, bittet ein Sprecher. In Ausnahmen sei der Kauf eines Tickets bis zur Inbetriebnahme der Automaten auch an einer Kasse möglich.

Badesaison personell gesichert

Was das Personal angeht, so sei die Badesaison gesichert, erklärt der Enni-Sprecher: „Das Stammpersonal steht mit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch Rettungsschwimmer sind als Saisonkräfte aktuell ausreichend vorhanden.“ Dennoch bleibe Enni auf der Suche, sodass sich Interessenten weiter melden können.

Am Pfingstwochenende übernehmen übrigens wie in Vorjahren die Gäste des Moers-Festivals das Regiment im Solimare. Reine Badegäste können die Außenbecken des Freibades dann nur über das Aktivbad erreichen. Die Kapazität ist dabei für das Festivalwochenende auf 199 Gäste begrenzt. Festivalbesucher können die Liegewiesen als Zeltplatz nutzen. Auch die WC- und Duschanlangen stehen den Festivalgästen dann zur Verfügung.

