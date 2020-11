Moerser Firma verdoppelt Produktion von Corona-Schnelltests

Moers. Das Moerser Medizintechnik-Unternehmen nal von Minden erhöht die Produktion. Die Tests gehen hauptsächlich an eine bestimmte Berufssparte.

Corona-Schnelltests spielen eine zunehmend wichtige Rolle, um die Pandemie einzudämmen. Das Moerser Medizintechnik-Unternehmen nal von Minden erhöht daher jetzt die Produktion der Antigen-Schnelltests.

Rund 40 Millionen Schnelltests stehen ab sofort für die Bürger zur Verfügung – und zwar jeden Monat. „Wir verdoppeln unsere Produktion an Corona-Schnelltests, denn wir wollen mithelfen die Pandemie einzudämmen“, kündigt Geschäftsführer Roland Meißner in einer Pressemitteilung des Unternehmens an.

An einer Stelle machen die Tests besonders viel Sinn

Die Produktionskapazitäten werde man weiter zügig ausbauen, um zeitnah eine monatliche Kapazität von insgesamt 80 Millionen Corona-Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Die Schnelltests werden vorrangig an Heilberufe weitergegeben wie Altenpfleger oder Ärzte. Denn vor allem in Pflegeheimen, Altenheimen und Krankenhäusern können Antigen-Schnelltests eine wichtige Funktion erfüllen, wie Meißner betont: „Eventuell Infizierte können sofort ermittelt und damit andere Menschen besser vor Corona geschützt werden.“

Der Antigentest aus Moers wird vor Ort durchgeführt und braucht nicht in ein Labor geschickt zu werden. In nur 15 Minuten sei das Ergebnis da. Für den Test wird ein Abstrich aus dem Mund- oder Nasenrachenraum durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt.

Um die monatlich 40 Millionen Schnelltests zügig ausliefern zu können, stellt nal von Minden derzeit neue Mitarbeiter ein. Die Einstellungen würden unabhängig der verfügbaren Testmengen erfolgen, betont Meißner. „Wir suchen somit nicht nur kurzfristig, sondern langfristig neue Mitarbeiter, auf die wir auch nach der Corona-Pandemie zählen können.“

Das 1982 von Wolfgang von Minden in Moers gegründete Unternehmen hat aktuell 220 Mitarbeiter an neun europäischen Standorten – und expandiert weiter. Das Portfolio umfasst Schnelltests und Labortests für Diagnosen innerhalb der Bakteriologie, Kardiologie, Gynäkologie, Infektionskrankheiten, Urologie und Toxikologie. 2008 fusionierte die Firma mit der „nal24 GmbH“ in Regensburg. Der Hauptsitz und das Logistikhauptquartier befinden sich in Moers.

Kontakt: career@nal-vonminden.de