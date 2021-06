Moerser Ferienaktion: Viele Plätze sind schon vergeben

Moers. Ein großer Teil der Plätze bei der städtischen Moerser Ferienaktion MoFA im Sommer ist bereits vergeben. Es gibt aber auch noch Möglichkeiten.

Viele Plätze für die Moerser Ferienaktion MoFA sind innerhalb der ersten beiden Reservierungstage schon weggegangen; Filder Benden und Asbär melden für die ersten beiden Ferienwochen: „Ausgebucht!“ Rund 400 von 960 möglichen Betreuungsplätzen kann das Kinder- und Jugendbüro aber noch anbieten, teilt die Stadt mit.

Für die dritte Woche vom 19. bis 23. Juli gibt es noch an allen Standorten Kapazitäten. Dies gilt auch für den neuen Spielort Gemeindezentrum Eick, organisiert von der Evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp. MoFA findet vom 5. bis 23. Juli an 16 Aktionsorten in acht Stadtteilen statt. Die Teilnahme ist wochenweise und für höchstens zwei Wochen möglich. Die Betreuungszeiten sind montags bis freitags von 8.30 bis 14 Uhr. Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro pro Woche (mit Moers-Pass: 10 Euro).

Persönliche Anmeldung im Kinder- und Jugendbüro nach telefonischer Terminvereinbarung: 02841/201-949. Alle Infos und das Anmeldeformular sind hier zu finden: www.moers.de/de/generationen/moerser-ferien-aktion-2021/

