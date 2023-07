Moerser City: Hier finden Wohnungslose eine Anlaufstelle

Moers. Der Caritasverband Moers-Xanten hat einen Tagesaufenthalt für Wohnungslose in der Moerser Innenstadt eröffnet. Warum das sinnvoll ist.

Im Juni hat der Caritasverband Moers-Xanten einen Tagesaufenthalt für Wohnungslose in der Moerser Innenstadt eröffnet. Hier haben Menschen, die über keinen eigenen Wohnraum verfügen, die Möglichkeit, in geschützter Atmosphäre zur Ruhe zu kommen. Sie können sich dort aufhalten, bei Kaffee und Tee ins Gespräch kommen, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion. Ein Mitarbeiter des Caritasverbandes ist vor Ort, um über weiterführende Hilfen zu beraten und zu informieren. Ein Sanitärbereich, auch zur Wäschepflege, steht zur Verfügung.

Für die Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, stellt der tägliche Aufenthalt auf der Straße im öffentlichen Raum eine dauerhafte Belastung dar, heißt es weiter. Sie sind den Witterungseinflüssen ausgesetzt, insbesondere von Hitze, Kälte und Regen; in der Regel steht ihnen keine Rückzugsmöglichkeit in geschützter Atmosphäre zur Verfügung. Aus diesem Grund hat der Caritasverband Moers-Xanten nun den Tagesaufenthalt für wohnungslose Menschen in der Innenstadt eröffnet.

Die finanziellen Mittel stammen aus einem Sonderfonds des Deutschen Hilfswerkes. Mit Unterstützung der Sparkasse am Niederrhein war es möglich, eine kleine Altbauwohnung in zentraler Lage am Ostring 8 anzumieten. Die Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe der Beratungsstelle der Caritas und den innerstädtischen Treffpunkten der Menschen. Somit sei sie ideal gelegen, um dort auch weitere Hilfs- und Beratungsangebote zu etablieren, heißt es weiter. Montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr ist ein Mitarbeiter der Caritas vor Ort und steht als Ansprechperson zur Verfügung. So wird ein niederschwelliges Beratungs- und Begegnungsangebot für die Zielgruppe sichergestellt.

Eine solche Rückzugsmöglichkeit für wohnungslose Menschen existierte bislang nicht im Stadtgebiet. Daher werde die kleine Altbauwohnung, die auch zuverlässigen Schutz vor extremen Witterungsverhältnissen gibt, die Qualität des Lebensalltags der Betroffenen verbessern, sind sich die Organisatoren sicher. Neben einem Zugang zu einer Toilette, Dusche und einer Waschmaschine werden Getränke und auch ein kostenloser Internetzugang bereitgestellt.

Durch das niedrigschwellige Kontaktangebot werden Hilfsmaßnahmen zielführend initiiert. Bestehende interne und externe Vernetzungsstrukturen des Verbandes können auf kurzem Weg genutzt werden, beispielsweise die Schuldnerberatung, die Sucht- und Drogenberatung, die Gemeindepsychiatrie oder auch eine medizinische Weiterleitung.

