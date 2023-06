Moerser City: Einsturzgefahr – Enni sperrt Straßeneinfahrt

Moers. An einer vielbefahrenen Straße in der Moerser City gibt es ein akutes Problem. Es könnte dauern, bis die Einfahrt wieder befahrbar ist.

Ab sofort sperrt die Enni aus Sicherheitsgründen auf der Wilhelm-Schroeder-Straße in Moers die Einfahrt zur Feldstraße.

Seit gut einem Jahr erneuert der Dienstleister schrittweise die sanierungsbedürftigen Schmutz- und Regenwasserkanäle unter der Wilhelm-Schroeder-Straße im Moerser Stadtzentrum. Zwischen der Kreuzung an der Trotzburg und der Crusestraße ist dies mittlerweile grabenlos geschehen.

Komplizierter wird es aber im zweiten Teilabschnitt, teilt die Enni mit, bei dem bis zum Jahresende das rund 350 Meter lange Teilstück zwischen der Cruse- und der Klever Straße erneuert wird. Denn die im Vorfeld solcher Erneuerungsmaßnahmen übliche Kamerabefahrung habe im Kreuzungsbereich zur Feldstraße wie schon im Vorjahr erneut einen Hohlraum aufgedeckt.

„Obwohl wir hier erst nach der Moerser Kirmes mit den Arbeiten beginnen können, müssen wir die Einfahrt zur Feldstraße deswegen vorsichtshalber sofort sperren“, sagt Ingenieurin Diane Schiffer. So soll an dieser Stelle die Gefahr eines Fahrbahneinbruchs vermieden werden. Die Einfahrt in die Feldstraße ist so bis zur Fertigstellung der gesamten Erneuerungsmaßnahme im Herbst gesperrt. Anlieger können Häuser und Geschäfte dennoch über die Landwehr- und Greefstraße erreichen, Fußgänger und Radfahrer den Baustellenbereich passieren.

