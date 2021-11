Moerser Bürgerin klagt: Zuviel Laub auf Straßen und Gehwegen

Moers. Die Moerserin schlägt im Enni-Verwaltungsrat vor, Gitterboxen aufzustellen. Zurzeit ist das Enni-Laubmobil in den Stadtteilen unterwegs.

Hat Moers zurzeit ein Laub-Problem? Aus Sicht einer Bürgerin ist das jedenfalls so. Sie meldete sich am Montag in der Enni-Verwaltungsratssitzung zu Wort und beklagte, dass zu viel Laub auf den Straßen und Gehwegen liegenbleibe.

Aus Sicht der Frau fehlen an besonders kritischen Stellen Gitterboxen, in denen Anwohnerinnen und Anwohner das Laub sammeln können. Sie kenne diesen Service aus Duisburg, wo die Gitterboxen an vielen Straßen stehen würden. Laub sei dort viel weniger auf Straßen und Gehwegen zu finden als in Moers. Außerdem sei es in Moers sehr schwierig, privat gesammeltes Laub abzugeben.

Das aktuelle Angebot des Dienstleisters Enni sieht vor, dass Laub am Laubmobil abgegeben werden kann. Es steht montags auf dem Parkplatz vor der Eishalle Solimare an der Filder Straße, dienstags am Meerbecker Marktplatz an der Lindenstraße, mittwochs am Parkplatz des Kapellener Henri-Guidet-Zentrums, donnerstags am Kirmesplatz am Länglingsweg in Schwafheim, freitags am Parkplatz des Schulzentrums Rheinkamp und samstags im Wendekreis am Ende der Schillerstraße in Utfort/Eick.

Montags bis freitags kann Laub von 7.30 bis 15 Uhr abgegeben werden, samstags von 10 – 14 Uhr. Am Laubmobil ist die Abgabe kostenlos, wer damit zum Kreislaufwirtschaftshof am Jostenhof fährt, zahlt drei Euro, aus „organisatorischen Gründen“, wie Enni angibt.

Julia Zupancic von der CDU fragt nach

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Zupancic fragte im Verwaltungsrat am Montag nach den gewünschten Gitterkörben. Laut Enni-Vorstand Lutz Hormes habe man damit schlechte Erfahrungen gemacht: „Da war nicht nur Laub drin.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland