Moerser bei Unfall schwer verletzt – Schuldfrage noch offen

Moers. Ein Fußgänger ist in Moers von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Warum die Polizei eine Schuld des Verletzten nicht ausschließt.

Bei einem Verkehrsunfall in Moers ist ein Fußgänger am Mittwoch, 1. November, schwer verletzt worden. Wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilt, soll sich der Unfall gegen 13.52 Uhr auf der Lintforter Straße in Höhe einer Tankstelle ereignet haben.

Dabei ist eine 22-jährige Autofahrerin aus Moers mit einem 35-jährige Fußgänger zusammengestoßen. Der Mann, der nach Polizeiangaben ohne festen Wohnsitz sein soll, lief hinter einem geparkten Lieferwagen auf die Straße, um diese zu überqueren.

Unfall in Moers: Angefahrener Fußgänger stand möglicherweise unter Drogeneinfluss

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und ist mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, wo er ärztlich versorgt wurde. Es bestehe der Verdacht, dass der Fußgänger unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und Betäubungsmittel gestanden hat, so die Ermittler.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern derzeit noch an. Die Lintforter Straße wurde von der Tankstelle bis zum Bereich der Haltestelle Windmühlenstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

