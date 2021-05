Moerser Altstadt: „Weltladen“ mit fair gehandelten Produkten

Dieses Team macht den Anfang und eröffnet in Kürze in der Moerser Altstadt den „Weltladen“.

Moers. An der Kirchstraße in der Moerser Altstadt eröffnet in Kürze der „Weltladen“. Er beseitigt Leerstand und ist in doppelter Hinsicht besonders.

Die Altstadt bekommt ein neues Geschäft. In dem Ladenlokal an der Kirchstraße 5, wo früher Damenmode verkauft wurde, eröffnet in Kürze der „Weltladen“. Er wird in doppelter Hinsicht etwas Besonderes sein. Der „Weltladen“ verkauft ausschließlich fair gehandelte Produkte. Und: Betreiber und Verkäufer arbeiten ehrenamtlich.

Der Anfang ist gemacht. In den beiden Schaufenstern des 65 Quadratmeter großen Ladenlokals stehen Schaufensterpuppen, die mit fair gehandelter Kleidung eingekleidet wurden. Zu sehen sind auch Kaffee, Honig, Tee, Senf und Schokolade aus dem umfangreichen Sortiment des „Weltladens“, zu dem auch Kerzen und Dekoartikel gehören werden. Auf einer Tafel daneben sind die zehn Merkmale zu lesen, die ein Produkt „fair“ machen. So darf es nicht durch Kinderarbeit zustande gekommen sein, seine Produzenten – etwa Kaffeebauern – müssen ein in ihren Ländern auskömmliches Einkommen erhalten.

„Ärmel hochkrempeln und anpacken!“

Zur Gruppe der Initiatoren gehört Klara Menzel-Schmeer. Sie blickt auf eine langjährige Mitarbeit im Asberger Weltladen zurück. Ingrid Hartmann ist ebenso mit von der Partie wie Ehemann Lutz, der die ehrenamtlich Tätigen des Weltgartens auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort geschult und eingewiesen hat. Nun heißt es: „Ärmel hochkrempeln und anpacken!“, wie die Initiative in einer Pressemitteilung schreibt.

Gesucht sind weitere Mitstreiter mit „Offenheit und Freundlichkeit bei der Kundenberatung, kreativen Ideen bei der Schaufenstergestaltung und der Warenpräsentation im Geschäft, organisatorischen Fähigkeiten bei der Disposition und Beschaffung von Waren, Wissen im Umgang mit neuen Medien“, heißt es in der Mitteilung. „Einen Menschen, der all diese Kompetenzen in sich vereint, gibt es nicht. Deshalb sind Teamarbeit und Teamfähigkeit gefragt“, ergänzt Klara Menzel-Schmeer.

Sofortprogramm des Landes gegen Leerstand in Innenstädten macht Anmietung möglich

Man werde alle Mitarbeitenden auf ihre Aufgaben im Weltladen vorbereiten und in der Einarbeitungsphase begleiten, verspricht Lutz Hartmann. Man wolle auch Spaß haben, Aktionen organisieren, Rezepte ausprobieren, Verkostungen anbieten und vielleicht auch einmal eine Modenschau machen.

Dass die Initiative ein Ladenlokal in dieser Lage mieten kann, ermöglicht ein Sofortprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen, das zum Ziel hat, Leerstand in Innenstädten zu beseitigen. Es subventioniert die Miete erheblich für zwei Jahre, bis sie vom Geschäfte auf Dauer selbst erwirtschaftet werden kann. Vermittelt und organisiert wurde das von der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers.

Wer sich für die ehrenamtliche Mitarbeit im Moerser „Weltladen“ interessiert, kann sich hier melden: Klara Menzel-Schmeer 02066/41 67 17, klaerchenbox@gmx.de); Lutz Hartmann 0151/67 01 06 97, lutz.hartmann@fair-rhein.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland