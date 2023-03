Moers: Zwei Festnahmen bei Einsatz gegen Jugendkriminalität

Die Kreispolizei Wesel führte am Dienstag, 28. März, einen Schwerpunkteinsatz gegen Jugendkriminalität in Moers durch. Es gab mehrere Festnahmen und es wurden Drogen sichergestellt (Symbolbild).

Moers. Bei einem Sondereinsatz am 28. März in Moers kam es zu mehreren Festnahmen. Die Aktion der Kreispolizei richtete sich gegen Jugendkriminalität.

Zwei Festnahmen, die Einleitung zweier Strafverfahren und die Sicherstellung diverser Betäubungsmittel – dies waren einige der Ergebnisse eines Sondereinsatzes der Kreispolizei Wesel in Moers am Dienstag, 28. März. Der Einsatz fand unter dem Titel „Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität“ statt und richtete sich im Schwerpunkt gegen Jugendkriminalität im Bereich der Wache Moers.

Die Polizeikräfte waren, wie bei ähnlichen Einsätzen in der Vergangenheit, hauptsächlich in zivil unterwegs und kontrollierten eine Vielzahl von Personen. Bei einer dieser Kontrollen auf der Blücherstraße in Meerbeck gegen 18.20 Uhr flohen die drei dort kontrollierten jungen Männer, als sich die Beamten als Polizisten zu erkennen gaben.

Moers: Festnahmen und Drogenfunde bei Polizeieinsatz

Nach kurzer Flucht konnten jedoch zwei von ihnen gestellt werden. Bei der folgenden Kontrolle wurden dann bei einem 22-jährigen Moerser Marihuana, Haschisch und Kokain in einer Art und Menge sichergestellt, die auf Drogenhandel hindeuteten. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Darüber hinaus sprachen die Einsatzkräfte mehrere Platzverweise aus und stellten einen Führerschein sicher. (lga)

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland