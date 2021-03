Moers: Zurzeit gibt es keine Impfungen in der Eishalle

Weil der Impfstoff von AstraZeneca zurzeit nicht verimpft wird, finden keine Impfungen in der Eishalle in Moers statt.

Corona in Moers

Kreis Wesel/Moers. Bis zunächst Mittwoch finden im Kreis keine Impfungen mit Astra Zeneca statt. In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn bleiben Schulen offen.

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium die Corona-Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt hat, ergeben sich auch Konsequenzen für den Kreis Wesel und für Moers.

Wie der Kreis am Dienstag mitteilte, werden zunächst alle Impftermine mit dem AstraZeneca-Impfstoff im Kreis Wesel für Dienstag, 16. März, und Mittwoch, 17. März, durch die Kreisverwaltung Wesel abgesagt. Alle Personen, die an einem der beiden Tage einen Impftermin haben, erhalten zeitnah eine entsprechende E-Mail. Die für die Folgetage und –wochen gebuchten Termine bleiben vorerst bestehen. Betroffen ist auch neue Impfzentrum für Lehr- und Kita-Personal in der Enni-Eishalle.

Laut Kreis finden hier bis mindestens Mittwoch keine Impfungen statt, weil hier ausschließlich Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz komme. Laut dem NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales werden die Impfungen aufgrund einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) ausgesetzt. Die Daten werden laut PEI von der Europäischen Arzneimittelagentur (European Medicines Agency, EMA) weiter analysiert und bewertet.

Ein Ergebnis der EMA wird laut Kreis im Laufe der Woche erwartet. Bis zu einer Entscheidung werden gegebenenfalls nach und nach auch die weiteren gebuchten Termine durch entsprechende E-Mails abgesagt. Betroffene können online einen neuen Termin buchen, sobald die Impfungen wieder aufgenommen werden.

In Moers, Kamp-Lintfort und Neukichen-Vluyn sollen die Schulen trotz steigender Corona-Zahlen geöffnet bleiben. Das teilte Vertreter der drei Kommunen auf NRZ-Anfrage mit. Am Dienstag hatte Dortmund mit Blick auf die Entwicklung angeordnet, die Schulen wieder zu schließen.