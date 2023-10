Moers zeigt weiter Solidarität – neue Israel-Flagge gekauft

Moers. Nach dem Diebstahl der Israel-Flagge kündigt die Stadt an, jede gestohlene Flagge zu ersetzen. Die CDU ist schockiert über weitere Schmierereien.

Die Stadt Moers ist damit nicht allein: Auch hier ist – wie berichtet – die Israel-Fahne vor dem Rathaus zunächst beschädigt und nur wenige Tage später gestohlen worden. Die Stadt hatte die Flagge gehisst, um Solidarität mit den Menschen in Israel zu zeigen. Die Verwaltung hat Anzeige erstattet und eine neue Flagge bestellt.

Das Zeichen der Solidarität soll auch weiterhin gesetzt werden, daran sollen Vandalismus und Diebstahl nichts ändern. Auf Nachfrage bestätigt ein Stadtsprecher, dass nach jedem möglichen weiteren Diebstahl eine neue Flagge bestellt werde. „Wir wollen damit – vielleicht auch gerade, weil sie gestohlen/beschädigt wurde – ein sichtbares Solidaritätszeichen senden“, heißt es aus dem Rathaus. Und weiter: „Die neue Flagge ist zum einen 80 cm kürzer und damit schlechter vom Boden erreichbar.“ Sie werde, wenn sie im Laufe der Woche aufgehängt wird, vom Hausmeister, der Spätdienst hat, abgenommen und vom Frühdienst wieder aufgezogen.

Es gibt weiteren Vandalismus in Moers

Mit der Thematik hatte sich auch die AfD-Fraktion befasst und einen entsprechenden Antrag gestellt. Darin heißt es, dass eine neue Israelflagge umgehend aufgehängt werden soll. Um Diebstähle zu verhindern, wird unter anderem vorgeschlagen, die Flagge morgens und abends auf-/abzuhängen, was, wie auch die AfD sagt, mit Zusatzarbeit des Hausmeisters verbunden sei. Zudem wird eine Gebäudekamera im Bereich der Fahnen ins Gespräch gebracht und letztlich müsse, so die AfD, die Fahne so hoch gehängt werden, „dass ein Diebstahl verhindert wird“.

Nachdem es darüber hinaus in den vergangenen Tagen mehrere Vandalismusschäden mit israelkritischen Sprüchen auf öffentlichen Flächen in Moers gegeben hat, wurde der CDU-Fraktion nun ein weiterer Vorfall aus der Bürgerschaft gemeldet, wie die Christdemokraten mitteilen. Dieses Mal betrifft es offensichtlich das Kulturzentrum in Rheinkamp.

Die Vorsitzende der CDU-Fraktion, Petra Kiehn, zeigt sich erbost: „Es ist schockierend, dass es offensichtlich Menschen gibt, die die großangelegte Terror-Offensive der Hamas befürworten, indem sie öffentliche Gebäude unserer Stadt mit Parolen beschmieren. Vor dem Hintergrund haben wir als Fraktion bereits eine Anfrage an die Moerser Stadtverwaltung gestellt, ob und welche Einzelheiten in dem Zusammenhang bereits bekannt sind und was hier unternommen wird.“

Neben dem Kulturzentrum in Rheinkamp waren unter anderem auch eine Mauer in einer Grünanlage und eine Bushaltestelle in Rheinkamp betroffen. Die CDU schreibt: „Israelkritische Sprüche, wie ,Der Islam wird siegen’ oder ,Hamas! Free Palästina’, wurden hier gesprüht.“

CDU Moers: Klares Zeichen der Solidarität

Man danke der Stadtverwaltung und auch der Enni; die Schäden seien sehr schnell beseitigt worden. „Ein gutes Signal für unsere Stadt und ein weiteres klares Zeichen der Solidarität mit Israel“, so die Fraktionsvorsitzende weiter.

Der Stadt Moers sind diese Vandalismusfälle bekannt. Sie hat in der Angelegenheit Anzeige erstattet, heißt es auf Anfrage aus dem Moerser Rathaus. (sovo)

