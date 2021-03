Corona in Moers Moers: Yetim, Schneider und Zimkeit für Tests in ganz NRW

Moers/Kamp-Lintfort. Die heimischen SPD-Landtagsabgeordneten kritisieren die Corona-Strategie der Landesregierung – und setzen sich für den Kreis Wesel ein.

Die heimischen SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider, Stefan Zimkeit und Ibrahim Yetim haben jetzt das Vorgehen der Landesregierung kritisiert, das „Tübinger Modell“ in nur vier Regionen testen zu wollen.

Aus Sicht der Abgeordneten müssen umfassende und flächendeckende Testungen samt digitalem Nachweis in ganz NRW eingeführt werden, statt mit der Umsetzung von Modellvorhaben in lediglich vier Regionen über das eigene Unvermögen hinwegzutäuschen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Städte und Gemeinden in NRW gleich behandeln

Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag fordere seit geraumer Zeit die Einführung flächendeckender Tests mit digitalem Nachweis. „Statt sich weiterhin im Klein-Klein zu verlieren und sich an Pilotversuchen abzuarbeiten, müssen die Städte und Gemeinden in NRW gleichbehandelt werden“, so die Abgeordneten in der Mitteilung. „Stattdessen befeuert die Landesregierung die Ungleichbehandlung der Kommunen und bringt sie in eine beispiellose Konkurrenzsituation.

Tatsächlich wird es doch so sein, dass Aachen und Köln im Chaos untergehen werden, weil halb NRW in den Ferien einen Ausflug dorthin machen wird, um zu shoppen. Das kann nicht das Ziel der NRW-Landesregierung sein“, führen die Abgeordneten weiter aus.

Wenn die Landesregierung nicht in der Lage sei, eine Strategie für das testen und Öffnen flächendeckend im Land umzusetzen, müssen aus Sicht der SPD-Abgeordneten neben den vier genannten Regionen und Städten auch alle anderen Bewerber eine Zusage bekommen. Es könne nicht sein, dass der Kreis Wesel, der sein Interesse bekunde hat, komplett im Lockdown bleibe, während andere Städte öffnen dürfen.