Gleich mehrfach haben Kriminelle am Dienstag Menschen in Moers, Xanten und Alpen angerufen (Symbolbild).

Kriminalität Moers, Xanten und Alpen: Viele Enkeltrick-Anrufe am Dienstag

Moers/Xanten/Alpen. Von diversen Enkeltrick-Anrufen am Dienstag am Niederrhein berichtet die Polizei – und warnt eindringlich. Tipps zum richtigen Verhalten.

Wie die Polizei berichtet, waren am Dienstag Betrüger in Moers, Xanten und Alpen auf der Suche nach Opfern. Doch in den Fällen, die der Polizei gemeldet wurden, scheiterten sie. Die überwiegend älteren Leute machten das einzig richtige: Sie legten auf.

In Moers war es die angebliche Schwägerin, die Geld brauchte und im Ortsteil Meerbeck ebenfalls der Neffe, der angeblich einen schlimmen Unfall verursacht hatte.

In einem Fall ging es um einen hohen Betrag

In Xanten gab es nachmittags den Versuch, einen 80-jährigen um einen vierstelligen Betrag zu erleichtern. Als angeblicher Enkel brauchte er Geld, da er einen schweren Verkehrsunfallverursacht hatte, berichtete der Anrufer. Der 80-Jährige glaubte ihm nicht und beendete das Gespräch. Auch in Alpen und im Ortsteil Menzelen versuchten Betrüger, die sich als Neffen und Enkel ausgaben, die Seniorinnen und Senioren über den Leisten zu ziehen. Glücklicherweise ließen sich die vermeintlichen Opfer nicht ins Boxhorn jagen.

In allen Fällen wäre angeblich ein Bekannter der selbst ernannten Familienangehörigen gekommen und hätte stellvertretend das Geld in Empfang genommen.

Im Zweifelsfall immer die Polizei rufen

Die Polizei sagt dazu: „Obwohl alle der uns am Dienstag bekannten Fälle einen guten Ausgang nahmen, noch einmal unsere Bitte und Warnung: Legen Sie auf, wenn Geldforderungen an Sie gestellt werden! Rufen Sie die Angehörigen selbstständig zurück oder verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Übergeben Sie niemals Geld an Fremde.“

Je gewiefter und schockierender dieser Anruf auch sei, sollten Betroffene daran denken: „Schlimme Nachrichten wird Ihnen niemand telefonisch mitteilen. Passen Sie auf sich auf und rufen Sie die Polizei, wenn Sie unsicher sind.“

