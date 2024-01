Moers Es gibt Neues von Markus Grimm. Der Moerser Wurstfluencer ist wieder im Fernsehen zu sehen. In dieser Sendung spielt er eine wichtige Rolle.

Eine Pizza ist doch ein herrliches Gericht. So flexibel belegbar. Geht ja alles. Mit Gemüse. Ohne oder mit Fleisch. Mit Fisch. Obst, wer das womöglich als geschmacklichen Tupfer mag. Und wer selbst nicht so geschickt am Herd ist, bekommt das Ding sogar tiefgefroren und fertig für den Backofen. Bleibt die Frage für beide Kochgruppen: Reicht am Ende die Würze aus, um den eigenen Gaumen und die möglichen Mitesser zu begeistern?

Hier hat Markus Grimm die passende Lösung. Denn: Der Wurstfluencer aus Moers kann auch Pizza. Er ist nämlich auch „Pizzatainer“. Und das kam so: Markus Grimm war auf der Suche nach „Marios Pizza“. Die hat er natürlich nicht mutterseelenallein gesucht, sondern hat seine Tiktok-Fangemeinde daran teilhaben lassen. An so etwas hat der Moerser ja bekanntlich große Freude. Eben diese bekamen auch die Betreiber von „Pizzatainment“ mit. Dahinter steht die Convenience Food Group Freiberger. „Leckere Pizza und Unterhaltung vom Feinsten – das passt wie Tomate und Mozzarella! Deshalb kombiniert unsere Marke Pizzatainment aufregende Geschmackserlebnisse und die beliebtesten Helden aus Film, TV, Musik, Gaming oder Sport“, heißt es auf deren Webseite.

Das ist die zweite Gewürzmischung mit Moerser Input

So kam es, dass Markus Grimm nach seiner ersten Gewürzmischung „Hacktastisch“, die er eigens für seine Wurstfluencer-Wurst zusammen mit Benjamin Pluppins von der Spicebude in Essen entwickelt hat, nun mit der Spicebude in Kooperation mit Pizzatainment eine zweite Mischung auf den Markt gebracht hat: „Pizzatainer“. Untertitel: Pimp Deine Pizza zum Star. Die kommt jetzt frisch raus, wirbt Markus.

Nicht das einzige, was neu ist. Markus Grimm ist im Januar wieder im Fernsehen zu sehen. Dieses Mal nicht als Juror in einer Musiksendung. Nein, auch hier geht es um das Thema Essen. Denn: Auf seine Tiktok-Aktivitäten und das Format „Grimm testet“ ist das Produktionsteam von „Achtung Kontrolle“ aufmerksam geworden. „Die haben ,Grimm testet‘ für das Fernsehen aufbereitet“, freut sich Grimm. Die erste Folge ist auf Kabel 1 bereits gelaufen, zwei weitere werden am 29. und 30. Januar ausgestrahlt.

Gedreht wurde auf dem Streetfood-Festival in Wuppertal. In Folge eins ging es um Porchetta und Büffelburger. Genau die Kragenweite von Markus. Denn mit dem italienischen Anbieter des mit Kräutern gefüllten Rollbratens konnte er so herrlich über die Zutaten und Gewürze diskutieren. Am Ende hat der ihm zwar nur fünf der 15 Gewürzbestandteile seiner Kreation verraten. Aber immerhin. Der Austausch war wohl gut.

Die Forrmate kommen ins Fernsehen

Wer im übrigen glaubt, Markus hätte sich auf dem Festival in Wuppertal hübsch durchgefuttert, irrt. Nach dem Probieren wird alles gerecht auf sein Team aufgeteilt. Jeder darf dann mal in den Burger beißen.

Für den Moerser Jung läuft es also gerade richtig gut im Food-Bereich. Das Gute an den neuen Projekten: Sie sind alle authentisch. Grimm: „Ich esse für mein Leben gern und bastel in der Küche rum.“ Genuss hat für den Moerser nichts mit Völlerei zu tun. Essen ist Genuss, ist Leidenschaft, ist Gefühl. Und so fühlt sich nun das neuerliche Herantasten in Richtung TV sehr richtig für ihn an, „in Formaten, die das aufgreifen, was ich habe entstehen lasen“, sagt er mit Blick auf seine Social-Media-Projekte.

