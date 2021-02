Unter anderem mit diesem Schild machen Menschen in Moers-Holderberg auf ihren Wunsch nach mehr Lärmschutz an der A57 öffentlich.

Lärmschutz in Moers

Lärmschutz in Moers Moers: Wunsch nach mehr Lärmschutz in der Politik angekommen

In Moers-Holderberg kämpfen Menschen für mehr Lärmschutz entlang der A57. Jetzt haben sie ihren Wunsch der lokalen Politik vorgetragen.

Moers. In Moers-Holderberg setzen sich Menschen für besseren Lärmschutz ein. Dort verläuft die Autobahn 57. Sie soll noch ausgebaut werden, was die Holderbergerinnen und Holderberger eher beunruhigt. Jetzt haben sie ihren Wunsch auch der lokalen Politik vorgetragen.

In der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch hat Jutta Kampen auf den fehlenden Lärmschutz hingewiesen. Die Stadt will dazu einen Einwand im Planfeststellungsverfahren machen. Ein Antrag des Bündnisses für Moers (SPD, Grüne, Grafschafter, Linke, Die Partei) beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema.

