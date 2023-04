Moers: Wohnungsbrand in der Innenstadt – Kripo ermittelt

In Moers hat es am Montagmorgen gebrannt (Symbolbild).

Moers. Bei einem Brand in Moers am Montagmorgen konnte sich der Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Jetzt stellt sich eine zentrale Frage.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr an der Homberger Straße in Moers im Innenstadtbereich eine Wohnung in Brand. Der Wohnungsinhaber konnte sich rechtzeitig aus der verrauchten Wohnung retten. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Wohnung anschließend lüften. Ob die Wohnung noch bewohnbar ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Wohn-und Geschäftshäuser nebenan wurden ebenfalls sicherheitshalber geräumt, die Homberger Straße zwischen Klever Straße und Kreisverkehr gesperrt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Erst vergangene Woche hatte es in der Moerser Innenstadt gebrannt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland