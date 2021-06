Moers: Wie die Romantik in der Stadtkirche erwacht

Moers. Natascha Lenhartz und Lucius Rühl begeisterten mit Maier, Brahms und Schumann und machten auch Hoffnung auf ein kulturell bereicherndes Jahr.

Sehnlich erwartet, war es jetzt soweit: Am Samstag und Sonntag fanden in der Stadtkirche wieder Konzerte live und mit Publikum statt. Unter dem Titel „Seelenverbunden“ luden Natascha Lenhartz (Violine) und Lucius Rühl (Klavier) zu einem durch und durch romantischen Kammerkonzert ein. Lenhartz ist Konzertmeisterin des von ihr 2016 mitgegründeten „Orchesters an der Stadtkirche“, Rühl stand ihr als exzellenter Brahms-Kenner am Piano zur Seite. Auf dem Programm standen die 1878 komponierte h-moll-Sonate der schwedischen Violinistin Amanda Maier, zwei 1853 entstandene Romanzen aus op. 22 von Clara Schumann sowie die Violinsonate Nr. 1 in G-Dur (1878/79) von Johannes Brahms.

„Mit durch und durch romantischer Seele waren sich alle drei Künstler nicht nur musikalisch, sondern auch freundschaftlich eng verbunden“, erklärte Rühl. „Insbesondere die h-moll-Sonate von Maier ist mit ihren frischen, spannungsreichen Harmonien und melodischen Linien ein wahrer Ohrenschmaus“, betonte Lenhartz. Die folgenden Romanzen waren ein tänzerisch-verspielter musikalischer Gruß Clara Schumanns an den ebenfalls zum Freundeskreis gehörenden Geigenvirtuosen Joseph Joachim.

Der Höhepunkt des leider nur gut eine Stunde dauernden Konzertabends war aber zweifellos die erste Violinsonate op. 78 von Johannes Brahms. Sie ist dem bereits mit 24 Jahren gestorbenen letzten Sohn Clara und Robert Schumanns, Felix, gewidmet, der auch Brahms‘ Patensohn war. Ihre drei Sätze sind die meisterliche Vertonung eines inniglichen Gedenkens, das tief berührt.

Die einfühlsame musikalische Umsetzung durch die beiden Künstler tat ein Übriges. „Endlich. Es war einfach schön, Mir sind fast die Tränen gekommen“, bestätigte eine begeisterte Besucherin. Das Publikum bedankte sich mit herzlichem Beifall und war erst nach einer Zugabe zufrieden. Ein ermutigender Lichtblick auf das baldige Ende des Corona-Tunnels.

Am 19. September lädt das Orchester an der Stadtkirche zu einem Kammermusik-Event mit Werken von Beethoven, Mozart und Schubert ein.

