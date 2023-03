Moers: Wie das St. Josef einen Tag nur den Schmerzen widmet

Moers. Wie und warum sich das St. Josef-Krankenhaus in Moers an einem Informationstag dem Thema „Schmerzen“ widmet. Es geht auch um Organspende.

Beim Schmerztag am St. Josef-Krankenhaus in Moers geht es auch um 20 Jahre Palliativstation und Deutsche Schmerzliga.

Schmerzen gehören zu den Symptomen, für die Menschen bereits in der Antike Behandlungsmöglichkeiten suchten. Zuerst mit Hitze oder Kälte behandelt, wurde bereits im antiken Griechenland der Saft der Weidenrinde als Schmerzmittel entdeckt, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Heute werden Medikamente wie Opioide und Nicht-Opioide individuell an den einzelnen Patienten angepasst. Auch Akupunktur und Akupressur sowie physikalische Therapie können chronische Schmerzen lindern. Bereits seit 20 Jahren werden Schmerzpatienten auf der Palliativstation des St. Josef- Krankenhauses in Moers behandelt und betreut.

Schmerzhilfe bietet Hilfe zur Selbsthilfe

„Ambulant und stationär gehen wir individuell therapeutisch auf chronische Schmerzzustände und akute Schmerzschübe ein“, berichtet Norbert Schürmann, Departmentleiter der Klinik für Palliativmedizin und Schmerztherapie am St. Josef-Hospital, „in enger Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und dem Pflegedienst sind wir in unserer Schmerzambulanz in der Lage, auch nach einem stationären Aufenthalt die schmerztherapeutische Versorgung zu gewährleisten“. Ebenfalls seit 20 Jahren bietet die Selbsthilfegruppe der Deutschen Schmerzliga den Patienten im St. Josef-Krankenhaus Hilfe zur Selbsthilfe an.

Anlässlich dieser Jubiläen findet am Freitag, 14. April, in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr ein Vortragsnachmittag zum Thema „Schmerzen“ an der Klinik statt. Der Präsident der Deutschen Schmerzliga, Dr. Michael Überall aus Nürnberg, wird über die Möglichkeiten der Schmerztherapie bei Gürtelrose und über Zweitmeinungen vor Operationen an Wirbelsäule und Gelenken referieren.

Schmerzen reduzieren und Nebenwirkungen niedrig halten

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Dr. Johannes Horlemann aus Kevelaer, wird über Möglichkeiten der Altersschmerzmedizin berichten, die eines im Fokus haben: Schmerzen zu reduzieren und Nebenwirkungen so niedrig wie möglich zu halten.

Sind Patientenverfügung und Organspende ein Gegensatz? Darüber berichten Dr. Hilal Yahya , Departmentleiter der Neuro- und Wirbelsäulenchirurgie am St. Josef- Krankenhaus, und Departmentleiter Norbert Schürmann, der auch Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und Autor der hauseigenen Patientenverfügung des St. Josef-Krankenhauses ist. Zum Abschluss der Veranstaltung berichtet Karl Heinz Haselhorst, Leiter der Selbsthilfegruppe der Deutschen Schmerzliga, über den Umgang mit chronischen Schmerzerkrankungen aus dem Blickwinkel der Patienten.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich. Besucher:in-nen werden gebeten, eine FFP2-Maske zu tragen.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland